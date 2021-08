DR afviser: - Vi manipulerer ikke

I det nye datingprogram på DR3 'Matchet på Mælkevejen' skal to astrologer danne par ud fra deltagernes fødselshoroskoper.

De to astrologer ved ikke andet om singlerne end det, de kan læse i horoskopet.

Derfor er det påfaldende, hvordan de to eksperter ofte rammer fuldstændig plet i deres beskrivelserne af deltagerne

Dog viser det sig, at astrologerne også tog fejl. Men det er blevet klippet ud af programmet.

Det skriver Detektor, der har undersøgt sagen.

DR Ungs redaktionschef, Erik Struve Hansen, der ikke har ønsket at stille op til interview hos sin kollega, mener, at det er et 'fuldstændig normalt greb inden for denne her slags tv at klippe på den måde'.

Han skriver i en mail til Detektor:

- Det ville blive en underlig karakteropbygning eller reportage, hvis tale og billeder var helt modsigende.

Programkiks: DR fjerner påstand

Redaktionschefen mener, at programmet er et underholdningsformat og ikke et videnskabeligt program.

Ikke videnskab

Til Ekstra Bladet uddyber han:

- Vi har lavet et datingprogram, der bruger astrologi som matchmaking. Det var ikke vores mission at fremstille astrologi som faktuelt og en videnskab.

- Er det ikke at manipulere seeren, når I udelader, at astrologerne også tager fejl?

- Jeg synes ikke, at vi manipulerer seeren. Vi har bare valgt at tage de ting med, der hjælper seeren til at forstå, hvordan deltagerne er som personer, ud fra deres horoskop. Igen, vi har ikke forsøgt at lave et videnskabsprogram, siger han.

Erik Struve Hansen mener altså ikke, at seeren føres bag lyset, når astrologerne hver gang rammer plet, og fejlskuddene udelades.

Redaktionschefen pointerer derudover, at deltagerne til sidst bliver præsenteret for programmets præmis, og at de derfor selv kan bedømme, hvorvidt det kan være nøglen til at finde kærligheden.

- Til sidst i programmet får deltagerne selv lov til at forholde sig til, at de er blevet matchet ud fra astrologi. Vores tilgang har hele tiden været, at det må være op til deltagerne selv og seerne at vurdere, om astrologi fungerer som matchmaking.