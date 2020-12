DR-ansatte raser: Trusselskultur på P3

Danmarks Radio lader til at være ramt af det ene eksempel på dårligt arbejdsmiljø efter det andet. Nu lader P3's ledelse til at ville dække over endnu flere dårlige sager

Det har været et hårdt år for DR, og det er tilsyneladende langt fra slut endnu.

Efter sager om sexchikane, trusler og krænkelser står fire nuværende og tidligere P3-ansatte nu frem i en artikel i Politiken, hvor de fortæller om en gennemgående trusselskultur med mistrivsel, mobning og chikane – og ikke mindst en konfliktsky øvre ledelse, der enten dækker over sagerne eller forbliver tavs.

- Den øverste ledelse i DR er villig til at ofre de ansattes helbred, mens den forsøger at lukke ned for flere dårlige sager, siger tidligere praktikant og freelancer Kristian Lindhardt til Politiken.

Også DR’s fælles tilidsrepræsentant, Henrik Friis Vilmar, taler om, at arbejdsmiljøet på P3 har været usædvanlig dårligt, og der er ’helt klart ledelsesmæssige ting’, der ikke har fungeret.

Nogen hjemme i DR?

Flere har været sygemeldt på grund af deres oplevelser, mens andre er løbet skrigende bort. I alt har 16 medarbejdere klaget over det dårlige arbejdsmiljø på P3.

Særligt ønskes der svar fra øverste ledelse i form af DR's kulturdirektør Henrik Bo Nielsen, der i sidste ende har ansvaret for P3.

Overfor Politiken forklarer direktøren udfordringerne med et stort arbejdspres.

Ifølge Kristian Nellemann handler ingen af de 16 klager om arbejdspresset, men i stedet om 'en systematisk nedværdigende ledelse'.

- Jeg er blevet talt ned foran mine kollegaer, fået tilbageholdt løn og information, blevet udnyttet, truet på min ansættelse som freelancer og bagtalt til sociale arrangementer, fortæller Kristian Lindhardt til Ekstra Bladet.

Sagerne gemmes væk Kristian Lindhardt er tidligere praktikant og freelancer på P3, men har nu fået nok af ledelsen. Privatfoto Efter flere oplevelser med en grænseoverskridende ledelse fik Kristian Lindthardt et to timer langt møde med den kvindelige redaktionschef, hvor han fortalte hende om mobning og chikane fra ledelsen. Men chefen afviste problemerne blankt og henviste i stedet til at Kristian skulle 'gro sig et par nosser og indse, at sådan er mediebranchen'. Det fik Kristian Nellemann til at skrive en mail til resten af kollegaerne på P3. Først afviste redaktøren at have holdt sådan et møde - siden har hun ifølge Politiken erklæret at have været til mødet, men aldrig talt sådan. - Det virker ikke så troværdigt. Til et fællesmøde sagde hun, at hun håbede på, at folk fremover ville komme til hende først, før det kom ud i en fællesmail - selvom jeg jo havde haft et langt møde med hende, fortæller Lindhardt til Ekstra Bladet. Vis mere Luk

En rådden trusselskultur

En anden af dem, der er stået frem, er radioværten Sara Bovin fra P3-programmet ’Tværs’, for hvem sagens kerne er en 'trusselskultur'.

- Der er bare så mange kollegaer, der er utroligt ulykkelige og pressede. Det usunde arbejdsmiljø gør, at mange ledere udnytter den afhængighed, man har af dem. Når man står i en sårbar situation, bliver der talt ned til en og tilbageholdt information, fortæller Sara Bovin til Ekstra Bladet.

I 2018 modtog hun Kryger-prisen, der hvert år gives til en medarbejder, der i sin virksomhed har gjort en særlig indsats. Men efter Sara Bovin klagede, er hun ikke længere ønsket i DR-huset.

- Da jeg kommer tilbage fra barsel, bliver jeg afskediget og får at vide, at jeg ikke bliver forlænget i det nye år. Der bliver tilbageholdt så mange informationer, lyder det fra Bovin, der stadig ikke har modtaget en skriftlig opsigelse eller begrundelse.

- De har prøvet at sabotere mig og køre mig træt på alle mulige måder, siger Sara Bovin, der opfatter det som om, at ledelsen har ønsket, at hun skulle give op.

Hans Engell: DR har et kæmpe problem

Hold kæft-bolsjer

De ansatte oplever langt fra, at deres oplevelser bliver taget alvorligt. I stedet satte de en redaktionschef fra P3 i spidsen for en trivselsdag - til stor forargelse for de ansatte, da det netop var redaktionschefen, som var centrum for de 16 klager.

- Jeg finder det mærkværdigt, at den person, der er blevet klaget over skal stå i spidsen for trivselsindsatsen på P3. For så er der jo ingen, der siger noget i sådan et forum, lyder det fra Bovin.

Umiddelbart efter trivselsdagen fik de ansatte at vide fra kulturdirektør Henrik Bo Nielsen, at redaktionschefen er sygemeldt og forventes at komme tilbage 1. februar.

Sara Bovin finder det underligt, at Henrik Bo Nielsen kunne komme med en nøjagtig dato for, hvornår en ansat vender tilbage fra sygdom.

- De bruger sygemeldingerne som hold kæft-bolsjer, når der er problemer. Alle dem, vi har klaget til, og alle dem, der har været ansvarlige, er blevet syge undervejs. Alle, der har haft informationer, er blevet sendt hjem, fortæller Sara Bovin, der ser sygemeldingerne som en tydelig strategi fra ledelsen til at styre uden om problemerne.

Tilbage står ansatte som mistrives, men som ikke tør sige det med fare for at miste jobbet - og flere sygemeldte chefer.

Kulturdirektør Henrik Bo Nielsen har ikke ønsket at svare på nogle af Ekstra Bladets mange spørgsmål. Over for Politiken har han dog svaret på en del af kritikken. Det kan du læse her.

Legendarisk DR-vært i opsang: - Det er skammeligt