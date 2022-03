DR beklager: Skjulte gæsts fortid

'Aftenshowet' undlod i sidste uge at oplyse om en gæsts fortid som tidligere formand for De National-Liberale

DR kommer nu med en direkte beklagelse for en del af 'Aftenshowet', der blev bragt i sidste uge. Det skriver journalisten.dk.

Tirsdag 1. marts var Lars Grønbæk Larsen gæst i programmet via en videoforbindelse. Anledningen var hans søgning på Facebook efter frivillige, der ville til Ukraine og kæmpe. Dem ville Grønbæk Larsen køre i bus til det krigshærgede lands grænse og tage flygtende kvinder og børn med retur til Danmark.

- Jeg mener, at det er en forpligtelse for alle at gøre alt, hvad vi kan i Ukraine lige nu, sagde Lars Grønbæk Larsen, der ikke selv vil kæmpe i Ukraine, da han er far til fire børn.

Skjult fortid

I 'Aftenshowet' bliver han introduceret som social- og sundhedshjælperelev, hvilket også er sandt.

Hvad der ikke blev fortalt var, at Lars Grønbæk Larsen også har det, der på journalisten.dk bliver kaldt en fortid som central figur i fraktioner på højrefløjen.

Det beklager 'Aftenshowet' nu i P1-programmet Tabloid.

- Vi så det ikke som en politisk handling, og derfor besluttede vi os for, at det ikke skulle deklareres. Men når vi kigger på det med nutidens øjne, vil vi gerne beklage, at vi ikke gjorde det. Jeg synes, det er en fejl nu, siger redaktionschef Michael Ravn-Olsen ifølge journalisten.dk i programmet.

Indslaget slutter med, at værten, Kristian Ring-Hansen Holt, siger, at 'Aftenshowet' vil følge sagen den kommende tid.

Dropper sagen

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Michael Ravn-Olsen, hvorfor 'Aftenshowet' i første omgang undlod at fortælle om kildens baggrund, og hvorfor der skulle gå en uge, før beklagelsen kom.

Vi ville også gerne have spurgt, om man stadig vil følge Lars Grønbæk Larsens mission i programmet.

Michael Ravn-Olsen ønsker ikke at stille op til interview, men henviser til svaret han gav på DRs egen kanal, P1.

Han svarer dog pr. mail, at 'Aftenshowet' alligevel ikke vil følge Lars Grønbæk Larsens tur til Ukraine.

'Der er tusindvis af danskere, der bidrager til ofre for krigen – med indsamlinger, kørelejlighed og udstyr. Så der er mange andre historier, der også fortjener fokus. Vi har derfor ingen aktuelle planer om at følge den konkrete sag yderligere', skriver han via en pressemedarbejder i DR.

