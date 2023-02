DR bekræfter: Han løj om sin alder

DR garanterer, at Grand Prix-resultatet er korrekt trods nedbrud midt i afstemningen

Vinderen af Dansk Melodi Grand Prix er noget ældre, end han har givet sig ud for at være

Man spørger ikke en kvinde om hendes alder, lyder det gamle udtryk.

Og det gælder øjensynligt ikke kun kvinder men også Grand Prix-vindere. For årets sejrherre i Dansk Melodi Grand Prix er heller ikke meget for at snakke om sin alder.

Reiley har nemlig løjet om, hvor gammel han er.

På DRs hjemmesiden stod der først, at den færøske popstjerne er 20 år gammel. Til Ekstra Bladet blev det dog meddelt, at han var 22. Så det har han været her på siden indtil videre.

Men nu kan Se og Hør altså afsløre, at sangeren er tættere på de 30 end de 20.

Ifølge et gammelt opslag fra Reileys køreskole fremgår det nemlig, at han i 2015 fejrede sin 18-års fødselsdag den 24. november med sit spritnye kørekort. Det vil betyde, at han er 25 år og kan fejre sin 26-års fødselsdag til efteråret.

Reiley tog sejren i land, da otte sange dystede om at vinde en adgangsbillet til Eurovision Song Contest i maj, hvor Reiley skal forsvare de rød/hvide farver. Foto: Jonas Olufson

Og DR, som ellers hele tiden har påstået, at deres Grand Prix-håb er 20 år, bekræfter nu også overfor mediet, at Reiley altså ganske rigtigt er 25.

– Det er Reileys egen sag at tale om sin alder. DR blander sig ikke i hans narrativ og kan derfor heller ikke stille op til telefoninterview om det, skriver en presserådgiver fra DR i en mail til Se og Hør.

Ugebladet har spurgt DR, om de hele tiden har kendt til sangerens rigtige alder og har løjet for brugerne bevidst, men det har DR ikke svaret på.

DR er ligeledes gået i flyverskjul omkring den app, der var med til at skabe et historisk kaotisk Dansk Melodi Grand Prix tidligere på måneden.

