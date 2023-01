DR bøjer reglerne: Freder Grand Prix-favorit

DRs regler er ret klare. Det skal være dugfriske sange, der stiller op til Dansk Melodi Grand Prix. Et af årets bidrag blev dog spillet ved en koncert i efteråret. Forstå sagen her

Det færøske Grand Prix-håb Reiley får lov til at optræde med sin sang 'Breaking my heart', selvom han har brudt DR's regler, når der er Dansk Melodi Grand Prix 2023 11. februar.

Der har ellers været tvivl om den 22-årige sangers deltagelse, efter Ekstra Bladet søndag kunne afsløre, at han har optrådt med nummeret ved festivalen Slow Life Slow Life i Seoul i Sydkorea i efteråret.

Hør sangen her.

Og det er i strid med DR's regler for artisters bidrag, der siger, at det skal være en ny sang, der ikke må 'have været spillet på offentlige spillesteder, herunder radio, tv, koncerter ...', som det fremgår af DR's regler for musikkonkurrencen.

Reglerne åbner dog for, at man godt kan få lov til at optræde med sin sang, selvom man i første omgang har forbrudt sig mod regelsættet. Og det er også sådan, Reileys sag nu er endt, hvor programansvarlig for Dansk Melodi Grand Prix Erik Struve Hansen er nået frem til en afgørelse.

'Artisten overholder EBU’s retningslinjer for eventuel deltagelse i Eurovision. Som det fremgår af DR’s egne retningslinjer, er tilfælde som denne en vurderingssag. På baggrund af de givne omstændigheder omkring den enkelte afspilning af nummeret til en koncert i Sydkorea i oktober vurderer DR ikke, at artisten har opnået en konkurrencemæssig fordel i forhold til et dansk publikum og deltagelse i DMGP', skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Reiley har også god grund til at glæde sig over ikke at blive udelukket fra Dansk Melodi Grand Prix. Han har nemlig god mulighed for at løbe med sejren i musikkonkurrencen.

I hvert fald hvis man spørger bookmakerne.

Her giver det nemlig pengene 3,75 gange igen, hvis han hiver sejren i land, og det giver ham en delt andenplads i favoritfeltet. Kun Eyjaa med sangen 'I was gonna mary him' spåes marginalt bedre chancer, når det løber af stablen 11. februar.

Sidste år afslørede Ekstra Bladet, hvor meget - eller nærmere hvor lidt - deltagerne tjener på at stille op i Dansk Melodi Grand Prix. Læs den historie her.