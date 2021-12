DR-chef færdig efter 'grænseoverskridende adfærd'

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

En DR-chef har valgt at sige sit job op, efter at der onsdag er blevet indledt en personalesag mod chefen, der ifølge DR har overtrådt deres kodeks for god adfærd.

Det oplyser DR selv i en pressemeddelelse.

'Vi har i dag indledt en personalesag mod en chef, der gennem grænseoverskridende adfærd har overtrådt det kodeks, vi har for god adfærd,' lyder det i pressemeddelelsen, der fortsætter:

'Forelagt sagen og oplyst om de personaleretslige skridt, som DR har igangsat, har chefen valgt at sige op. Vi handler, når de fælles spilleregler klart overtrædes, og det blev de i dette tilfælde,' siger Gustav Lützhøft, ledende redaktionschef i DR Kultur, Debat og Musik, i pressemeddelelsen.

DR oplyser, at de ikke har yderligere kommentarer, da der er tale om en personalesag. De kan derfor ikke gå videre ind i de konkrete forhold i sagen, og de vil derfor heller ikke gå i detaljer med, hvordan chefen har opført sig grænseoverskridende.

Her ses Maria Rørbye Rønn, da hun sagde undskyld til de kvinder, der har været udsat for krænkelser i deres tid i DR Pigekoret. Foto: Anthon Unger

Ledelsens ansvar

I pressemeddelelsen gør DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, det klart, at det er deres ansvar at reagere i forbindelse med sager, der overskrider DR's adfærdskodeks.

- Det er topledelsens ansvar at sikre, at der gøres det, der skal til, for at skabe en god kultur og adfærd. Derfor vil jeg gerne være helt tydelig: Vi skal både have fokus på at skabe den kultur, vi gerne vil have. Men vi skal også sætte foden ned og handle, når nogen ikke overholder de spilleregler, vi sammen har opstillet i DR. Vi kan kun ændre kulturen, hvis vi som ledelse meget tydeligt siger, hvad vi vil have, og samtidigt handler, hvis der foregår noget, som vi ikke vil acceptere, siger DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, og fortsætter:

- Set i lyset af den opmærksomhed, der har været på arbejdspladskultur i den seneste tid - både i og uden for DR - er der ingen chef i DR, der kan være i tvivl om, hvad god adfærd er i DR. At det alligevel sker, bekræfter mig i, at vi skal fastholde vores fokus på at ændre kulturen i alle dele af DR, og at vi skal handle, hvis nogen overtræder spillereglerne. Jeg er oprigtigt ked af, at der er nogen, der har måttet opleve en grænseoverskridende adfærd, siger hun.

Her fortæller hun også, at der er igangsat en intern undersøgelse.

- Jeg vil selvfølgelig drøfte sagen i forlængelse af de mange initiativer, der arbejdes med. Alle medarbejdere deltager løbende i møder om kulturen i DR. Og i januar vil alle medarbejdere anonymt kunne svare på, om de har oplevet krænkende adfærd, så der får vi et dækkende og aktuelt billede af situationen, siger Maria Rørbye Rønn.