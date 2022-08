DR-chef: - Forkert og stærkt kritisabelt

Chefredaktør i DR Nyheder Thomas Falbe mener, at DR og pressen generelt burde have været mere kritisk over for Simon Spies allerede i 70'erne

Selvom der i den grad er fokus på at sætte Simon Spies under kritisk lup i den nye DR-dokumentarserie 'Spies og morgenbolledamerne', er der også grund at vende det kritiske blik andre veje.

Eksempelvis har tidligere kulturminister Bertel Haarder (V) i kølvandet på dokumentaren rettet kritik af DR for at have givet Simon Spies en platform i blandt andet underholdningsprogrammet 'Spørg bare' og dermed have været med til at forherlige Spies.

Og det er en kritik, man hos DR tager ganske alvorligt, lyder det fra chefredaktør i DR Nyheder Thomas Falbe til Ekstra Bladet.

- Hele formålet med dokumentarserien er jo at få et langt mere nuanceret og kritisk blik på Simon Spies og hans omgang med mindreårige, og det indbefatter selvfølgelig også mediernes roller i forhold til at løfte Simon Spies op på en piedestal på den måde, som det foregik, siger Thomas Falbe og fortsætter:

- Så det er sådan set en del af dokumentarseriens pointe, at alle, som var aktører i det cirkus, på en eller anden måde kigger kritisk på egen deltagelse.

'Fuldstændig utænkeligt'

Ifølge Thomas Falbe var DR dog ikke en hovedaktør, når det kom til forherligelsen af Simon Spies.

- Selvom det er rigtigt, at Simon Spies medvirkede i nogle DR-programmer, så er det også rigtigt at sige, at det langtfra var DR, der dyrkede Simon Spies på samme måde, som man gjorde i ugebladene eller formiddagspressen, siger han og tilføjer:

- Dermed ikke sagt, at DR ikke kunne have forholdt sig mere kritisk til ham dengang, det synes jeg helt klart havde været på sin plads. Det er jo fuldstændig utænkeligt at forestille sig, at en seriekrænker og misbruger af børn på den måde skulle optræde i programmer af underholdningskarakter.

- Når man hos DR i dag forholder sig kritisk til, at man har set igennem fingre med de ting, som Simon Spies stod for, og brugt ham i underholdningsprogrammer, er det så nok til, at DR vil undskylde for at have været med til at give ham en platform og forherlige ham?

- Det bliver en skæv diskussion i forhold til, hvad sagens kerne er, og hvem de primære aktører i det her var - også i forhold til medierne var DR en meget lille aktør. Men jeg vil bare sige, at også dengang og med den viden, man trods alt havde i 70'erne om Simon Spies' ageren, der synes jeg, det er fuldstændig forkert, at man ikke så mere kritisk på ham fra DR's side og lod ham medvirke i et underholdningsformat.

- Selvom han blev udfordret en lille smule på præcis de spørgsmål i de programmer, så synes jeg, det er forkert og stærkt kritisabelt, at han har medvirket i de programmer med den viden om hans ageren, der også var tilgængelig dengang, siger Thomas Falbe.

Spies sættes under kritisk lup i dokumentaren. Foto: Jens Glargaard

- Det kommer frem i dokumentaren, at Spies-koncernen har ikke tænkt sig at undskylde over for kvinderne. Hvordan forholder du dig til, at man fremfører den kritik fra kvinderne, samtidig med at man selv har spillet en rolle dengang?

- Det er lidt at rette smed for bager at kræve undskyldninger til højre og venstre, og det er jo ikke DR, der kræver en undskyldning. Det er de medvirkende. Pårørende og voksne kvinder i dag, som var en del af det, der foregik omkring Simon Spies dengang, og som kræver en undskyldning fra Spies-koncernen, siger Thomas Falbe.

I dokumentaren står flere af de tidligere såkaldte morgenbolledamer frem og fortæller om, at de som mindreårige fik penge for at være sammen med Spies, og at det var normalt at blive betalt af ham for at få tæsk.

'Spies og morgenbolledamerne' kan ses på DRTV.

