DR-deltager: - De kommer til at ærgre sig

100 millioner lød værdiansættelsen på, da Søren Thisted præsenterede sit firma Nova Stella i torsdagens afsnit af 'Løvens hule' på DR.

Der har aldrig før i programmets historie været en værdiansættelse så høj, men på trods af store ambitioner og masser af selvsikkerhed måtte Nova Stella forlade 'Løvens hule' uden en investering og med et par hårde ord på vejen.

- Tillykke, du tog førstepladsen i højeste værdiansættelse i 'Løvens hules' historie, og så har du taget sidstepladsen i potentiale, lød det fra Jesper Buch efter pitchet.

Her er de fem dommere i Løvens Hule

Ville slå ørene af ham

Ekstra Bladet har talt med manden bag Nova Stella, Søren Thisted, om oplevelsen.

Afvist på DR: Nu vælter millionerne ind

-Jeg havde lyst til at slå ørene af ham, for han hørte jo ikke ordentligt efter. Men det er okay, jeg synes, jeg forholder mig rimeligt rolig, fortæller Søren Thisted om kritikken, inden han fortsætter:

- Det var lidt stramt at få at vide, at han synes, jeg havde lavest potentiale, men det er også derfor, jeg til sidst siger: 'De skal nok få at se, at de har taget fejl.' De kommer til at ærgre sig.

Gang i salget

Søren Thisted fortryder overhovedet ikke den historisk høje værdiansættelse.

-Jeg tror, den skal sættes op, siger han med et grin.

I programmet kunne Søren Thisted fortælle, at der ved programmets optagelse i 2020 ikke var solgt et eneste produkt endnu på grund af corona-nedlukninger, men nu er strategien lagt om.

- Vi havde en tanke om, at vi skulle ud i detailbutikker, men der har vi lagt strategien om, så vi går kun online, fortæller Søren Thisted.

Nej til vildt tilbud: Buch vraget

Søren Thisted kan også fortælle, at der er kommet gang i omsætningen siden programmet, og at det går godt med at få solgt armbånd.

Gennem årene, har der været mange virksomheder forbi 'Løvens hule'. Læs mere om, hvordan det er gået nogle af dem her(+).