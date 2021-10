DR-deltager deler undertøjsbilleder: Sådan holder hun formen

I første episode af 'Den store bagedyst' skulle deltagerne lave en kage, der fortalte noget om dem selv, og her valgte Tilde Wexøe Munkholm at lave en håndtaske.

Det gjorde hun, fordi mode betyder meget for hende, og til daglig er hun butikschef i en forretning, der sælger brudekjoler.

- Jeg elsker at klæde mig fint og pænt på, så da vi skulle vælge en kage, der fortæller noget om os selv, var det en ret stor del af mig, at jeg går op i mig selv på det punkt. Det skal jo ikke betyde, at jeg ikke kan have en 'lazy-sunday' uden make-up, men jeg synes, det er hyggeligt, siger hun.

Ikke model

På sin Instagram-profil deler Tilde Munkholm mange billeder af sig selv og sit tøj. Billederne ser professionelle ud, men hun har aldrig arbejdet som model, fortæller hun.

- Nej, altså på papiret er jeg ikke model i et bureau. I forhold til Instagram, så er det noget, jeg har bygget op over mange år, og det har udviklet sig til at være for sjov og en hobby, som jeg selv gik op i for min egen skyld, til at være noget, som andre gerne vil følge med i.

- Kunne du tænke dig at gøre det til et job og blive influencer?

- Hvis muligheden kommer, tror jeg ikke, jeg vil sige nej til det. Men det er heller ikke noget, som jeg stræber efter at skulle have som min karriere eller mit fuldtidsarbejde, hvis man kan sige det sådan. Men jeg vil heller ikke udelukke det, siger hun.

Tilde Munkholm fortæller, at hun er spændt på, at seerne får lov at se den nye sæson af 'Den store bagedyst', som hun er med i. Foto: DR

Gode gener

- Du har mange undertøjsbilleder, og du laver kage... Hvordan holder du formen - spiser du ikke selv af kagerne?

- Jeg forsøger at træne en del, fordi jeg godt kan lide at have en fin krop, men jeg tror også, jeg har nogle gode gener fra mine kære forældre, siger hun med et grin og fortsætter:

- Jeg har også en familie og en kæreste, som elsker kage, så de spiser også meget af det, jeg laver.

- Så du når ikke at få noget selv, før det er væk?

- Ej, jeg spiser også selv min kage. Det er slet ikke det. Men jeg overspiser det ikke, fortæller Tilde Munkholm.