DR: Derfor gik det galt

Det har vakt stor opsigt, at DR forud for torsdagens afsnit af 'Gift ved første blik' i sidste øjeblik har valgt at klippe det om.

At DR har valgt at ændre programmet skyldes, at parret Michael Lundberg og Pernille Lundsgaard havner i diskussion om Nye Borgerliges politiske leder, Pernille Vermund, som de har meget delte meninger om.

I den forbindelse giver Michael udtryk for, at han synes, Pernille Vermund er racistisk. En udtalelse, som får Pernille Lundsgaard op i det røde felt, og som siden også har fået Pernille Vermund til at rette kritik mod DR for ikke at gribe ind tidligere og for at have sendt programmet til pressen.

Ekstra Bladet har dagen igennem forsøgt at få et telefonisk interview med DR for at få svar på, hvorfor de har valgt at klippe om i programmet i sidste øjeblik.

DR har dog kun ønsket at svare via mail, og det har derfor ikke været muligt for Ekstra Bladet at stille opfølgende spørgsmål om årsagen til at fjerne diskussionen i programmet.

I en mail fortæller DR, at der var flere årsager til, at de ikke kunne vise scenen, hvor parret diskuterer Pernille Vermund.

'DR sendte i starten af ugen et afsnit af 'Gift ved første blik' til pressen. I afsnittet indgik en kritisk udtalelse om Pernille Vermund, som ikke var forelagt for hende. Derfor er denne udtalelse klippet ud i det færdige program, der bliver publiceret i dag på DRTV', skriver Anne Garlichs, der er programchef for fællesskaber på DR1.

'DR opdagede fejlen sent og rettede med det samme. Scenen var ikke afgørende i forhold til fortællingen om parrets forløb og udfordringer', lyder det videre.

Skal ikke konfronteres

Ifølge programchefen kan de ikke forsvare at have konflikten med i programmet.

'Seerne har for længst fået indblik i, at parret har to meget forskellige standpunkter rent politisk, men til gengæld har parret mange fælles ståsteder på andre punkter. Programmet handler om parforhold, kærlighed og hvordan man som par udvikler sig', lyder det fra Anne Garlichs, der fortsætter:

'Det er ikke et program, hvor man skal konfronteres eller stå på mål for diverse overbevisninger. Af og til bliver der klippet helt op til sendetidspunktet og det var det, der skete i går. Vi ser frem til at dele afsnit 5 med alle seerne senere i dag', siger hun videre.

Det har i skrivende stund ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Michael Lundberg om sagen.

