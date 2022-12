DR dropper juletradition

Julen er som bekendt hjerternes fest. Men det er også traditionernes fest.

Mange sværger til den velkendte procedure år efter år med Disneys Juleshow, gudstjeneste og en ordentlig rødvinsbrandert.

Men skulle man sidde den 23. december og glæde sig til den årlige tradition på DR2, der siden 2017 har inviteret inden for til 'DR2's kæmpestore lillejuleaftenshow', ja, så bliver man slemt skuffet i år.

For kigger man i tv-oversigten kan man nemlig se, at der i år ikke vil blive afholdt åbent hus i julestuen, som gennem årene har været bestyret af Rasmus Botoft og senere Zissel Astrid Kjertum-Mohr.

Her har gæster som Signe Molde, Niels Krause Kjær og Christine Feldthaus fortalt julede røverhistorier, klippeklistret og set både gamle og nye klip fra DR2's store satirearkiv.

Ekstra Bladet har talt med DRs presseafdeling, der bekræfter, at der ikke bliver noget lillejuleaftenshow i år, når det ikke fremgår i tv-oversigten.

Men på grund af tidlig juleferie på chefgangen i DR Byen er der torsdag middag ikke nogen tilbage på arbejde til at forklare mastodontens beslutning om, at man nu har valgt at droppe juleprogrammet og lillejuleaftentraditionen.

Sidste år var det Rasmus Bruun og Zissel Astrid Kjertum-Mohr, der stod i spidsen for juleløjerne. Foto: DR/Jens Thorborg

