DR-ekspert i opsigtsvækkende besked

Det behøver ikke at koste motivation og kilo, hvis du tillader dig selv at holde sociale arrangementer særlige og nydelsesfulde, siger ekspert i DR's 'Fede forhold'

Mange forbinder måske slankekure eller livsstilsomlægninger med afsavn og vemod, når man takker nej til alverdens fristelser for at holde sig på dydens smalle sti og spise i henhold til sin kostplan.

Det er også den virkelighed, der rammer Emma og Patrick i onsdagens afsnit af 'Fede forhold'.

Parret er nemlig taget på tur til Lalandia med børn og et vennepar, og her kæmper de med at finde balancen mellem morskab og madplan.

Men det behøver ikke at være surt, når man er i gang med enten et vægttab eller en livsstilsomlægning.

Det er beskeden fra programmets ernæringsekspert og specialist i sundhedspsykologi Marie Steenberger.

Hun erkender, at det er svært, når man både vil nyde en friweekend og har en vægt, der venter på at blive trådt på mandag morgen.

- Den udfordring, de støder på, når de tager på weekendtur med vennerne, er, at der skal være forskel på weekend og hverdag. Når man tager på weekend, og det skal være lidt specielt, så skal man også spise noget specielt, siger hun i programmet og anerkender problematikken:

- Mange har svært ved at kombinere sociale arrangementer med et vægttab, fordi vi spiser både mere og anderledes og mere usundt, når vi deltager i sociale arrangementer.

Emma skal til daglig holde sig fra burgere som disse. Men ifølge programmets ernæringsekspert skal hun ikke leve i askese. Foto: STV/BBC Nordic/DR

- Det gør dig ensom og isoleret

Der er dog opløftende nyt til dem, der som Emma og Patrick har kastet sig ud i at leve et nyt og lettere liv.

For man må godt give sig selv lidt lang line, når man skal have det lidt godt og parkerer hverdagen.

Ifølge Marie Steenberger er det vigtigt, at man husker ikke at blive for striks i sin tilgang til mad og skærmer sig fra hyggelige arrangementer med sine venner.

- Når man skal ændre livsstil, synes jeg ikke, det er holdbart at skære alle arrangementer fra. Det gør dig ensom og isoleret, og du ender med at sidde hjemme og spise råkost, og det er der ikke nogen, der har glæde af.

Ernæringseksperten siger dog, at man med fordel kan tænke sig om, inden man går om bord i kaloriebuffetten - også når man holder fri fra sin diæt.

- Vejen frem, når man gerne vil tabe sig eller lægge sin livsstil om og gerne vil deltage i sociale arrangementer, er at lære at kontrollere mængderne, der bliver serveret, og hvordan man kan få spist flere grøntsager.

Hvordan Emma og Patrick klarer turen til Lalandia, kan du se i 'Fede forhold', der bliver sendt på DR1 onsdag 20.30.