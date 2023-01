DR fyrer igen: Nedlægger 20 stillinger

Medarbejderne i DR skal endnu en gang til at sige farvel til en flok gode kolleger.

I alt 20 ansatte i DR-grenen DR Medieproduktion har fået at vide, at deres tid i mediehuset et slut. Det skriver blandt andre Mediawatch.

Det er omlægninger i tråd med DR's nye digitale strategi, der gør, at stillingerne skal nedlægges.

- Jeg har i går fortalt mine medarbejderne i DR Medieproduktion, at op mod 20 stillinger desværre skal nedlægges. Det er en afledt effekt af de ændringer, DR's indholdsområder gennemførte i efteråret, og som vi nu tilpasser medieproduktionen til, skriver underdirektør Charlotte Borg til Mediawatch.

Der er i dag tilknyttet 300 årsværk til DR Medieproduktion, og de faldende ressourcer til at lave programmer gør, at der fremover også vil være brug for færre freelancere og løst ansatte.

DR fyrede løs: Nu søger de ulønnet arbejdskraft

Annonce:

Til fagbladet Journalisten kommenterer fællestillidsrepræsentant i DR Henrik Friis Vilmar de seneste afskedigelser.

- Det er superærgerligt og uendelig trist, når man afskediger medarbejdere. Det bør være den allersidste ting, man gør. Det er virkelig synd for de medarbejdere og de familier, det går ud over, og det skaber utryghed, siger han.

De nye afskedigelser kommer mindre end et halvt år efter, at DR i september gennemførte en større sparerunde, hvor i alt 47 medarbejdere mistede deres job. Hårdest gik det ud over Kultur, Børn og Unge-området, der måtte vinke farvel til 33 kolleger. DR Nyheder mistede 14 medarbejdere.