DR genopliver succesprogram

'Fællessang – hver for sig' blev en enorm succes for DR. Nu genoplives konceptet med en væsentlig ændring

Fjerde september er Johannes Langkilde og Katrine Muff atter klar til at byde publikum og seerne indenfor til en aften, hvor fællessang er i fokus.

Denne gang bliver fællessangen akkompagneret af et gigantisk kor, når flere tusinde publikummer får mulighed for at synge med fra plænen ved Frederiksberg Slot.

Arrangementet er gratis, men hvis man vil være sikker på at få en god plads foran scenen, skal der bestilles billetter her, oplyser DR, der tilføjer, at arrangementet bliver gennemført efter gældende coronaregler.

Sangfesten er et samarbejde mellem blandt andet DR og Frederiksberg Kommune, hvor Frederiksberg Haves historiske omgivelser danner ramme om aftenen.

Kendte sange

Sammen med musikere fra Danmarks Underholdningsorkester vil en række af landets artister og kor i fællesskab med danskerne synge kendte sange.

Programmet for aftenen byder blandt andre på følgende artister og sange:

- Chief 1 og DR Juniorkoret – ’Alt er godt’

- Halberg & Friends – ’Magi i luften’

- Jacob Dinesen – ’With a little help from my friends’

- Patrick Dorgan – ’Jeg ved det godt’

- DR Koncertkoret – ’Septembers himmel er så blå’

- Rasmus Walter + Astrid Refbjerg Schick – ’Efterår’

- DR Juniorkoret – ’Hvad nu hvis’

Som konsekvens af, at coronaen nu er under så god kontrol, at man igen kan mødes i større forsamlinger, har sangkonceptet ændret navn fra 'Fællessang – hver for sig' til 'Fællessang – endelig sammen’.