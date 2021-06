DR i brøler: - Det er en kæmpe fejl

Onsdag aften kunne seerne i aftenens TV Avisen på DR1 se en grafik, der forestillede en niqab-klædt kvinde sammen med to børn.

Grafikken blev bragt i forbindelse med et indslag om, at statsminister Mette Frederiksen brugte en del af sin taletid under Folketingets afslutningsdebat til at fokusere på, at flere kvinder med indvandrerbaggrund skal i arbejde.

Men grafikken faldt bestemt ikke i god jord hos alle, og inden for få minutter blev grafikken kritiseret i skarpe vendinger på de sociale medier.

En af kritikerne var debattør Randahl Fink, der påpegede, at grafikken var meget ensidig. I Danmark er der nemlig kun omkring 150 kvinder, der bærer niqab.

'Der er 817.438 indvandrere og efterkommere i Danmark. Kun 150 af dem er kvinder, som bærer niqab. HVORFOR illustrerer DR indvandrerkvinder på denne måde,' skrev han på Twitter, hvor han ligeledes forsøgte at råbe DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, op.

En lang række kritikere stemte i.

'Som dansk-muslimsk kvinde er det sjældent, jeg møder en muslimsk kvinde, der ser sådan ud. Jeg finder illustrationen så forkert, at den direkte er farlig & fordomsfuld. Helt ærligt, det er pinligt, at I stadig ser dansk-muslimske kvinder sådan,' skrev en, mens en anden konstaterede:

'Det er decideret rystende.'

DR beklager

Dagen derpå har DR valgt at tage konsekvensen af den voksende kritik, og over for Journalisten beklager redaktionschef på TV Avisen Marie Buss, at grafikken nogensinde er blevet bragt.

Hun kalder det samtidig 'en kæmpestor fejl' og fortæller, at de har diskuteret sagen på redaktionsmødet efterfølgende.

- Problemet er, at den jo på ingen måde illustrerer den gruppe kvinder, der er tale om. Gruppen af indvandrerkvinder er meget divers, og det er en forsvindende lille del af dem, som bærer niqab. Derfor rammer man helt ved siden af skiven med den her illustration, siger redaktionschefen

I en mail til Ekstra Bladet forklarer hun videre, at der er tale om en menneskelig fejl, som ikke er blevet fanget i den redaktionelle proces.

'Vores brug af grafikken var en klar fejl. Vi skulle ikke have brugt den til at illustrere den gruppe kvinder, som indslaget handlede om', skriver hun og fortsætter:

'Vores redaktionelle proces burde have fanget det. Vi vil nu bruge eksemplet til at diskutere, hvordan vi fremover kan undgå, at den slags fejl kan ske'.