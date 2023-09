DR i kæmpe problemer: Populært program afbrudt

'Sara og monopolet' har her til eftermiddag været udsat for massive tekniske problemer, og det skete desværre på dagen, hvor programmet fejrede 20-års jubilæum og sendte syv timer i træk

Det ultrapopulære radioprogram 'Mads og monopolet', der for et par år siden ændrede navn til 'Sara og monopolet' og fik ny vært, fejrer i dag 20-års jubilæum.

Derfor har man i dagens program forkælet lytterne lidt ekstra med en regulær maratonudsendelse live, der mellem 9 og 16 har varet hele syv timer på P4 eller på DR Lyd.

Og dog.

Programmet, der for en gangs skyld i fejringens navn blev sendt fra DR Koncerthusets foyer, oplevede nemlig tekniske problemer og måtte afbrydes i længere tid.

Det skriver Se og Hør.

Ifølge mediet var der længe bare musik i æteren i stedet for de populære dilemmaer, og af og til kom en stemme ind over og fortalte, at man oplevede tekniske problemer.

Det skete klokken 15.12, skriver ugebladet.

I gang efter 30 minutters pause

Dermed kom der alvorlige skår i glæden, da det hele skulle have været mest festligt.

En halv time senere kom programmet – som vanligt med Sara Bro i spidsen – i gang igen.

Det krævede dog, at hele holdet skiftede lokation i DR Byen og søgte mod et nyt sted at sende fra.

Se og Hør skriver, at Sara Bro, da programmet blev genoptaget, fortalte, hvad der var sket, ligesom hun håbede, at folk stadig hang på derude trods den lange ufrivillige pause.

- Hvis I stadigvæk hænger på, så har vi haft et teknisk problem, og nu er vi heldigvis i radioen igen. Vi har simpelthen flyttet os fra koncerthusets foyer og har været rundt ude på travetur her i DR Byen og har fundet det her studie, som vi nu har taget ophold i. Det vil altså sige, at alle otte fra lytterpanelet fra hele landet er her, sagde Sara Bro ifølge Se og Hør.