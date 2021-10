DR i kovending: Røg joint på tv

Flere seere spærrede muligvis øjnene op, da Jonathan Spang tændte sig en joint under det første afsnit i den nye sæson af 'Tæt på sandheden'.

Adspurgt af Berlingske kunne DR dog fortælle, at der var tale om en joint uden cannabis, da komikeren interviewede Sophie Hæstorp Andersen i programmet.

Det fortalte DR Mediers satireredaktør, Peter Gren Larsen.

Det var dog ikke helt tæt på sandheden.

Efterfølgende har satireredaktøren kontaktet Berlingske igen for at fortælle, at der rent faktisk var tale om en ægte joint.

- Efter at mit svar blev bragt i Berlingske, blev jeg af selskabet, der producerer 'Tæt på Sandheden' for DR, gjort opmærksom på, at der rent faktisk var tale om en joint, der indeholdt cannabis, skriver han til avisen og fortsætter:

- Jeg går ud med det nu, mest af alt fordi det er ulovligt at ryge cannabis, men også fordi jeg ikke kan leve med at have sagt noget forkert til Berlingske, lyder det.

Var ikke opmærksom

Man har nu fra DR's side valgt at indskærpe over for produktionsselskabet, der producerer 'Tæt på sandheden', at DR's etiske regler altså skal overholdes, når programmet laves.

Jonathan Spang har ikke ønsket at stille op til interview, men har sendt et skriftligt svar til Berlingske, hvor han skriver, at programmets titel forpligter, og når man derfor siger, at der ryges en joint - så er der tale om en rigtig joint.

Komikeren fortæller, at man ikke har været opmærksomme på DR's etiske retningslinjer. Han havde fortalt sin redaktør om det, men ifølge ham var der tale om en misforståelse.