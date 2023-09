DR jubler: Seer-succes

Det er ikke kun anmelderne, der er vilde med DR's nyeste bud på en serie, der kan underholde danske seere i ugens sidste timer, når de hver søndag sender fængselsserien 'Huset'.

Seerne vil også gerne følge med i livet bag tremmerne, hvor der er vendt op og ned på hierarkier og magtforhold, mens blodet flyder langs fængselsmurene.

Skaber smilehuller

Således kan DR oplyse til Ekstra Bladet, at 773.000 indtil videre har sat sig ned for at se premiereafsnittet på 'Huset'.

430.000 så med på klassisk flow-tv søndag aften, mens 343.000 har kigget med via streaming.

Det seertal skaber smilehuller i kinderne på DR's fiktionschef, Henriette Marienlund.

Annonce:

'Vi har lagt os i selen for at lave en serie, der går til kanten, hvilket både anmeldere og seerne nu belønner os for, så vi kunne ikke være mere tilfredse med modtagelsen, der til fulde lever op til vores forventninger', skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

Til sammenligning har 'Badehotellet' på TV 2 i flere år haft omkring 1,5 millioner seere i gennemsnit.

Meget ekstraordinært

Men det er heller ikke naturligt, har tv-ekspert Keld Reinicke tidligere sagt til Ekstra Bladet.

- Det er meget ekstraordinært, at en serie i dag fanger så mange seere, og ser man på andre serier, ligger de generelt meget lavere. 'Badehotellet' er sådan en serie som 'Matador', som kun sker en gang imellem, forklarede han sidste år.

Hovedrollerne i huset indtages af Sofie Gråbøl (til venstre), Youssef Hvidtfeldt (i midten), Charlotte Fich (i midten), og David Dencik (til højre). Her ses de i Vridsløselille Fængsel, hvor serien er blevet filmet. Foto: Henning Hjorth

Regner med stjerner

Der er da også nok at glæde sig over på chefgangen i DR Byen efter premieren på 'Huset', der altså træder i fodsporene på tidligere søndagssucceser som 'Borgen', Forbrydelsen' og 'Rejseholdet'.

For blandt landets anmeldere er man efter premieren ikke i tvivl om, at 'Huset' er er i topklasse.

Over hele linjen har anmelderne smidt om sig med stjerner, der drysser ned over serien, hvor navne som Sofie Gråbøl, Charlotte Fich, Youssef Hvidtfeldt og David Dencik indtager de fire bærende hovedroller.

Ekstra Bladet, Politiken, Berlingske, Ekko og Soundvenue smider således alle fem stjerner efter det nye DR-hit.

Youssef Hvidtfeldt indtager rollen som fængselsbetjenten Sammi i 'Huset', som han brugte månedsvis i træningscenteret for at blive klar til at spille. Foto: Henning Hjorth

LÆS OGSÅ: DR-stjerneskuds vilde forvandling: Kan ikke anbefale det