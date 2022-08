DR jubler: Tæt på en million så med

Der har i den grad stået Simon Spies på dagsordenen - både i mediedanmark og ved middagsbordene i de danske hjem - efter DR for omtrent en uge siden havde premiere på dokumentaren 'Spies og morgenbolledamerne'.

Dokumentarens kritiske blik på den afdøde rejsekonges seksuelle omgang med piger helt ned til til 14-15 år og beskyldninger mod ham om voldelige og sadistiske tilbøjeligheder har skabt både overskrifter og debat, og det glæder man sig over hos DR.

Men ikke mindst jubler man over det høje seertal, man har registreret på dokumentarens første afsnit.

I en mail til Ekstra Bladet oplyser områdechef i DR Nyheder Steen Jensen, at der til og med søndag var i alt 900.000, der havde set første afsnit. Siden er der ifølge DR-chefen kommet flere til.

'Over 900.000 er fantastisk flot og opfylder til fulde vores mål med dokumentaren. Så mange seere på nuværende tidspunkt, hvor kun første afsnit havde været vist på DR1, gør det til en af årets mest sete dokumentarer', skriver han i en mail.

Til sammenligning var der i alt 921.000, der havde set den afslørende dokumentar 'Herlufsholms hemmeligheder' på TV 2 og TV 2 Play en uge efter premieren på den konkurrende kanal i foråret.

Mange har streamet

Af den ugentlige opgørelse over seertal, som bliver foretaget af analysebureauet Nielsen, fremgår det, at 467.000 seere så med, da første afsnit af 'Spies og morgenbolledamerne' rullede over skærmen mandag i sidste uge.

Således har en stor del af de mere end 900.000 seere altså set dokumentaren på DR's streamingside DRTV. Og det har man bemærket hos DR.

Simon Spies' livsstil bliver sat under kritisk lup i dokumentaren. Foto: Preben Niemeyer

'En stor del at seerne har fundet vej til hele serien på vores streamingtjeneste DRTV, hvilket også er et særskilt mål for os – at vores brugere har mulighed for at tilgå vores programmer dér, hvor det passer dem bedst', skriver Steen Jensen, der ligeledes hæfter sig ved den debat, der er skabt som følge af dokumentaren:

'Det var netop et af formålene med dokumentaren – at skabe debat om, hvad der skete dengang, og lære af fortiden', afslutter han sin mail.

Blandt andet hos DR har dokumentaren givet anledning til selvransagelse, og man har erkendt, at man ikke gennem historien har forholdt sig kritisk nok til Spies.

Også på Ekstra Bladet har man taget den kritik, der rejses af medierne i dokumentaren, til efterretning. Se interviewet med chefredaktør Knud Brix herunder: