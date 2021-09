DR-kendis i 'Robinson': Er ikke med for pengene

I DR-serien 'De dyre piger' kan man følge 28-årige Amanda Sascha, der lever et liv omgivet af luksus, men mandag skifter hun makeup og dyre tasker ud med sult og barske udfordringer, når hun toner frem på skærmen i 'Robinson Ekspeditionen' på TV3 og Viaplay.

Da Ekstra Bladet møder hende til pressemøde forud for premieren, fortæller hun da også, at det var noget af en omvæltning.

- Jeg følte bare, at der skulle ske noget nyt i mit liv, og jeg havde brug for at bryde nogle grænser, så jeg tænkte, at der er jo ikke nogen bedre måde at bryde grænser på end at gøre alt det modsatte af, hvad der normalt er mit liv, siger hun med et grin.

Og selvom der er en halv million kroner på højkant i programmet, som den 'dyre pige' nok ikke ville have problemer med at få omsat, afviser hun, at det var præmien, der motiverede hende.

- Det er jo aldrig dårligt at komme hjem med en halv million, kan man jo sige. Men det var ikke derfor, jeg gjorde det. Det tænkte jeg slet ikke over, da jeg meldte mig til. Det handlede om, at jeg ville udfordre mig selv.

Amanda Sascha i 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: TV3 / Janus Nielsen

Virkelig klamt

Forventningen om, at hun ville få rykket nogle grænser, blev da også indfriet til fulde.

- Jeg er ikke så god til det der med at miste kontrollen, jeg er virkelig kontrolmenneske. Så det er rigtig svært at vænne sig til og indordne sig under, at man ikke ved, hvad klokken er, og hvad der skal ske, fortæller Amanda Sascha og fortsætter:

- Men man har ikke så meget energi, når man ikke får mad, og når man bare er dernede og sidder på den strand, så er det også bare det, man er i. Man lever og ånder for det, og det er hele ens verden. Så til sidst lærer man det.

Også de fysiske grænser blev overskredet flere gange.

- Jeg har altid sagt til mig selv, at jeg aldrig nogensinde skulle spise snegle. Det synes jeg bare er virkelig klamt, men det har jeg så prøvet at spise nu. Det smagte overraskende godt, men måske var det bare, fordi jeg var sulten. Jeg har i hvert fald ikke turde smage det, efter jeg kom hjem, siger hun.

- Hvordan var det at skulle undvære den luksus, du er vant til at omgive dig med?

- Jeg klarede det ret godt, vil jeg sige. Når man er i det, har man ikke rigtig brug for de ting. Selvfølgelig kunne det da være rart at have en børste til lige at rede sit hår, men det var ikke nødvendigt dernede, for vi lignede alle sammen lort. Så det var bare at overleve med det, man havde, siger Amanda Sascha.

Hvordan det går Amanda Sascha i 'Robinson Ekspeditionen', kan du følge mandag klokken 20 på TV3 og på Viaplay.

