DR kritiseres for vært: Alt for 'ung'

Efter Mads Steffensen fik sagt 'farvel og tak' til DR, har hullerne i hans fravær skulle udfyldes.

Først kom turen til 'Mads og monopolet', der fik den kompetente Sarah Bro bag roret.

Så blev det 'Kender du typen', der skulle have en udskiftning.

Her er valget faldet på Anna Lin, der har startet sin karriere som tv-vært på 'Ramasjang', og hun har også ageret MGP-vært for de yngstes sangkonkurrence.

Men selvom den tidligere børnevært har et imponerende cv, skal der åbenbart mere til at imponere de mere indædte fans af 'Kender du typen'.

Det står klar på DR1's sociale medier.

Også Anna Lins tøj fik en tur i maskinen, men den kritik gav DR ikke meget for. Foto: DR

'Hvorfor ikke en mand?'

Her skriver flere, at de mener, der er tale om en alt for 'ung' vært, og at de savner Mads Steffensen.

'Beklager har fulgt programmet i mange år, og alle værter skal have en chance - men jeg forstår ikke, hvorfor man vælger så ung en vært, hendes fremtoning og sprog synes jeg, passer bedre i et børne-/ungdomsprogram. Jeg har set set Anna Lin i flere af disse programmer, hvor hun er supergod. Desværre synes jeg, hun overhovedet ikke passer ind i “Kender du typen”.Håber hun selv vælger, at lave nogle af de programmer, hun er så god til, og at vi får en lidt mere moden og gerne humoristisk vært', skriver en.

'Det bliver ikke noget jeg kommer til at se .Savner Mads og Flemmings små drillerier og ping pong med hinanden. Så nej tak herfra', lyder det fra en anden.

'Sørme godt Anne og Flemming var der. Umuligt at høre, hvad værten sagde og der var ingen kemi mellem hende og Anne og Flemming. Sorry', istemmer en tredje.

'Al respekt for den nye værtinde på programmet, men hvorfor må vi ikke få en mandlig vært med bid i?', skriver en fjerde.

Store sko at udfylde

DR har i flere tilfælde svaret kritikkerne tilbage og forsvaret valget af den nye vært og hendes væremåde.

'Tak for at du så med. Det er ærgerligt, at du ikke lige synes, at det første program sad lige i øjet. Det kan være, at det bliver bedre løbende i din optik. Vi synes i hvert fald, at hun lige fortjener en chance eller to mere', lyder det i en kommentar.

'Helt fair at du savner Mads, men vi synes, at du skal prøve at give Anna Lin en chance'.

Flere valgte også at kommentere værtens tøj, men har svarede DR også prompte på kritikken.

'Hej. Dejligt at du tager godt imod den nye vært. Vi synes også, hun klarer det til UG.Tøjstil er jo en smagssag, og det er så fair, at du ikke bryder dig om hendes kjole, men hvis hun kan lide den og føler sig tilpas, så er det jo det vigtigste'.

Til Ekstra Bladet skriver Signe Aggerholm, der er Ledende Redaktionschef i DR Kultur, Børn og Unge, at man er meget tilfreds med valget af værten.

'Anna Lin er valgt som vært ud fra en række faglige kriterier, og vi er meget tilfredse med hendes indsats. Hun klarede for os at se premieren glimrende. Om man kan lide en vært eller ej indeholder naturligvis altid et element af smag og behag, så det er forventeligt, at en vis uenighed altid vil præge kommentarerne i en Facebook-tråd, når en ny vært har haft premiere på et velkendt og populært program. Vi vil dog gerne opfordre til, at Kender du Typens seere også på Facebook husker, at Anna Lin er et menneske ligesom alle os andre, og derfor fortjener at blive talt om og til i en ordentlig tone'.