DR med mundkurv før 'Borgen'-premiere: - Det er en barnepige-mentalitet

I Danmarks Radios 'Borgen', der har premiere på den nye sæson efter otte års pause 13. februar 2022, er politisk spin og damage control en stor del af seriens univers.

Men netop damage control har åbenbart også forplantet sig til DR's presseafdeling, for knapt nok er mundbind og masker blevet smidt herhjemme, før Ekstra Bladet, andre medier og 'Borgen'-skuespillerne i stedet har fået en slags mundkurv på.

Det har nogle medier valgt at acceptere. Ekstra Bladet har ikke.

Et par dage inden et stort anlagt pressemøde med mad og drikke og fine taler onsdag, hvor journalister bagefter kunne interviewe hele holdet bag den genopstandne tv-serie - sat i stand med henblik på at skabe forhåndsomtale for DR's nye seermagnet - meddelte man pludselig journalisterne, at de ikke måtte stille andet end 'Borgen'-relaterede spørgsmål til skuespillerne.

Egne præmisser

DR ville således gerne kontrollere og styre, hvilke emner - eller rettere hvilket emne - journalisterne holdt sig til at spørge om, og hvad skuespillerne og resten af filmholdet udelukkende svarede på spørgsmål indenfor.:

'Borgen', 'Borgen' og atter 'Borgen'.

Med andre ord: Danmarks Radio vil gerne have gratis reklame i andre medier, men kun på egne betingelser og præmisser.

'Vi har indsat oversigten over i hvilken rækkefølge, I skal tale med skuespillerne. I får ca. 10-15 minutter ved hvert bord. Vi skal gøre opmærksom på, at der kun må stilles 'Borgen'-relaterede spørgsmål til dette pressemøde,' lød det bl.a. i det udsendte materiale forud for begivenheden.

Den slags finder Ekstra Bladet problematisk - især når der er tale om et statsfinansieret medie, der må antages at gå ind for en fri presse.

DR som 'anstandsdame'

Henrik Qvortrup tog beslutningen om, at vi her på Ekstra Bladet ikke ønsker at føle os begrænset og styret ved pressemøder.

- Vi møder af princip ikke op til presse-seancer, hvor der på forhånd er indlagt begrænsninger for, hvad vi kan spørge om. Den form for kontrol, som Danmarks Radio forsøger at udøve her, siger vi fra overfor. Derfor sagde vi også fra til pressemødet. Jeg kan undre mig over, at en licens-finansieret mastodont som DR forsøger at lægge begrænsninger ind over mediernes virke, og i virkeligheden også giver nogle skuespillere mundkurv på, lyder det fra Qvortrup, som fortsætter:

- Det står jo skuespillerne frit for, om de vil svare på et spørgsmål eller ej, men det med, at DR skal give den som 'anstandsdame', det er ikke Danmarks Radios opgave. Jeg kan undre mig over den dér mærkelige tendens med, at der skal passes særligt på skuespillere. Det er jo ikke umælende væsner, der ikke kan finde ud af at sige fra. Det er en underlig barnepige-mentalitet. Det er jo ikke et pressemøde med børn, lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Henrik Qvortrup har ikke meget til overs for de begrænsninger, DR har valgt at pålægge journalisterne i forbindelse med pressemødet på deres nye seermæssige guldkalv 'Borgen' sæson 4. Foto: Tariq Mikkel Khan

Bare rolig

Vi ville gerne have haft et klassisk interview med DR's presseafdeling om sagen, men som det efterhånden er sædvane, tør tv-stationerne ikke andet end sende korte svar på mail som citat uden mulighed for opfølgende, kritiske spørgsmål.

'Vi er virkelig glade for at kunne invitere pressen indenfor og gøre dem klogere på 'Borgen – Riget, Magten og Æren' og samtidig møde alle de dygtige folk, der har været med til at lave den nye sæson. Vores naturlige fokus på et pressemøde om 'Borgen' er i sagens natur 'Borgen',' skriver Andreas Relster fra DR Kommunikation og Presse således.

Det stiller ikke Henrik Qvortrup tilfreds:

- Det er som om, at skuespillerne er nogle mimoser, som meget hurtigt kan blive stødt. Lad dem dog selv sige fra. Og lad os passe vores arbejde, lyder det fra Ekstra Bladets chefredaktør.