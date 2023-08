DR med nye krav til danskerne: Nu bliver det obligatorisk

Fra 2024 slipper du ikke for at logge ind med en personlig profil, hvis du vil benytte dig af DR's fulde streamingtilbud

Du kender det måske allerede fra Netflix, HBO Max eller Disney+.

Før du kan streame, skal du logge ind med et brugernavn og en adgangkode.

Sådan er det ikke, hvis du vil se DRTV, der er DR's streamingtjeneste. Men i fremtiden vil du også her skulle logge ind for at få adgang til det indhold, du har punget ud til via skatten.

Det skriver DR i dag i en pressemeddelelse, hvor man altså kan berette, at man fra dags dato ruller et 'nyt og forbedret login' til streamingtjenesten ud, som skal 'gøre DRTV mere personligt relevant for danskerne. I løbet af 2024 bliver det obligatorisk for alle brugere at logge ind.

Annonce:

- Når man logger ind, får man sin egen forside til DRTV. Der vil både være indhold, alle danskere kan være fælles om, og så vil der være indhold, der er mere personligt relevant for den enkelte. Uanset om man ser DR-indhold på en tablet, tv eller mobil, lyder det fra Lasse Bastkjær Jensen, der er direktør for Strategi og Brugere i DR, i pressemeddelelsen

Vil du se DR's dramaserier, når du har lyst, så vil du fra 2024 blive afkrævet en bruger med tilhørende login, når du streamer på DRTV. Foto: Mike Kollöffel/DR

Du kan stadig se tv uden login

Ifølge DR vil det nye login-tiltag betyde, at DRTV kommer til at minde om netop førnævnte Netflix, HBO Max eller Disney+.

Således vil DRTV kunne 'genkende brugerne på tværs af enheder og huske, hvilke programmer brugerne sidst har set, og hvor langt de er kommet. En husstand kan vælge kun at oprette ét login og herunder kan alle medlemmer af husstanden få en personlig profil - helt, som man kender det fra andre streamingtjenester', som det hedder sig i pressemeddelelsen, der også lover, at forældre kan oprette børnelogins, så de kun vil få vist børneindhold.

DR oplyser desuden, at seere, som ikke vil logge ind, stadig vil kunne se live-tv på DRTV og på traditionelt tv.

Du vil fremover, ligesom det er tilfældet i dag, stadig kunne se DR's kanaler live på DRTV uden at logge ind. Men hvis du vil se TV Avisen en halv time forskudt, så må du oprette en bruger. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Annonce:

Har spurgt Ældre Sagen til råds

Skulle man være udfordret på det digitale og frygte, om man nu kan finde ud af at oprette og lave et login, så har DR også forsøgt at imødekomme dén problematik.

- Vi har gjort en helt særlig indsats for at sikre, at alle uanset digitale kompetencer kan være med. Det må ikke være, fordi det er svært, at man ikke opretter login, siger Lasse Bastkjær Jensen og fortsætter:

- Vi har prioriteret en meget enkel login-løsning, og vi har haft en konstruktiv dialog med Ældre Sagen og deres medlemmer, som har givet gode input til loginløsningen. Alt fra farvevalg til formuleringer er blevet hørt og vil indgå i den løbende opdatering af løsningen.

Det vil blive 'i løbet af 2024', at man vil blive afkrævet et login til DRTV for den fulde oplevelse.