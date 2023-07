DR-profil afslører sygdom: - Det er frustrerende

Line Tolman fra 'Fede forhold' lider af hormonforstyrrelsen PCO, der betyder, at hun har sværere ved at tabe sig end de fleste

Blot 4,2 kilo.

Så 'lidt' havde Line Tolman fra den nye sæson af 'Fede forhold' tabt sig, da parrene kom på vægten for at gøre halvvejsstatus i onsdagens afsnit.

Grunden til, at hun ikke har tabt mere, er, at hun lider af PCO (polycystisk ovariesyndrom, red.), som er en hormonforstyrrelse hos kvinder, der blandt andet gør, at de har nemt ved at tage på og svært ved at tabe sig.

- Den er en satan. Jeg er godt træt af den. Jeg vil gerne tabe mig, men det er ikke lige til. Det spænder ekstremt meget ben for mit vægttab. Alt, jeg gør, bliver ødelagt af, at min krop ikke vil samarbejde, lyder det fra en frustreret Line i programmet.

Og til Ekstra Bladet fortæller den 28-årige kontorelev, at hun har kæmpet med sygdommen, siden hun var 17, hvor hun blev opmærksom på den.

- Jeg var ret bekymret for, hvorfor jeg ikke havde fået mensturation. Jeg havde tegnene på det med ømme bryster og murren i underlivet. Men der kom aldrig noget, fortæller hun og fortsætter:

- Det har også haft en effekt på, hvordan jeg ser mig selv som kvinde. Det er noget, jeg har haft i bagagen i mange år. Hold da op, hvor kan jeg føle mig udfordret, når jeg snakker med veninder om graviditet og menstruation, fordi det er så besværliggjort for mig.

Det er ofte svært for personer med PCO at blive gravide. Til trods for det, har parret fået et barn sammen - foruden den datter, som Mikkel havde fra et tidligere forhold. Foto: Foto: STV/BBC Studios Nordic/DR

Frygtede seernes dom

Line Tolman er dog glad for, at hendes sygdom er en del af 'Fede forhold', fordi hun var bange for, at seere ellers ville sidde og dømme hende, når hun ikke tabte sig lige så hurtigt og meget som de andre deltagere på grund af sin sygdom.

- Jeg har altid fået at vide, at hvis jeg spiste et stykke chokolade, så svarer det til to rækker, siger hun og fortsætter:

- Jeg synes, det var svært, fordi jeg jo lagde kost om, trænede hver dag og holdt mig til reglerne. Det var en kæmpe udfordring at acceptere, at tingene gik dobbelt så langsomt i forhold til de andre deltagere.

Vil inspirere

Men selvom sygdommen har haft en stor og negativ indvirkning på Line Tolmans liv, så er det vigtigt for hende at være åben om det, så det måske kan hjælpe andre til at føle sig bare en smule mere set.

- Det er vigtigt at komme ud til de kvinder, der sidder som mig og synes, at det er frustrerende, når der ikke sker noget og kan have svært ved at holde gejsten oppe.

- Det er ikke for sjov, og det er ikke altid pissenemt 'bare' at tabe sig.

Hvordan det går deltagerne i 'Fede forhold', kan du se DR1 onsdage klokken 20.30 og på DRTV.