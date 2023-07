DR-profiler stejler fuldkommen: - Det er ikke naturligt for mig

I den femte sæson af 'Fede forhold' virker det til, at deltagerne har en aftale med kaninerne om, at de ikke spiser deltagernes mad, mod at deltagerne så ikke spiser kaninføde.

For i programmet, hvor tre par skal genfinde gnisten, samtidig med at de smider overflødige kilo, bliver de vejledt i en kostomlægning af en ernæringsekspert. Og som noget nyt for programmet arbejder eksperten med udgangspunkt i en plantebaseret diæt, selvom det ikke er noget, der huer alle par.

Da de får at vide, at de skal spise vegetarisk to-tre gange om ugen under deres første konsultation med Marie Steenberger, der er programmets ernæringsekspert, stejler flere af deltagerne.

- Jeg tror ikke, at vi ser et måltid uden kød som et måltid. Jeg kender ikke nogen, der er vegetarer, og hvis man er, siger man det ikke højt, lyder det fra Emma, der danner par med Patrick.

- Det er ikke naturligt for mig. Jeg kan virkelig mærke en modstand mod det, er den kontante reaktion fra Regitze, der gift med Karsten.

- Jeg har aldrig spist grøntsager. Det er et eller andet med konsistensen, melder Mikkel, der er sammen med Line.

Det er med en gedigen portion skepsis, at deltagerne kaster sig over det grønne køkken. Foto: STV/BBC Studios Nordic/DR

Ekspert: Grøntsager = sundhed

Men det giver god mening at forsøge sig med mere grønt, hvis man vil lægge sin kost om i håbet om at blive lidt lettere på tå.

Det forklarer Marie Steenberger i programmet:

- Alle undersøgelser viser, at jo flere grøntsager, vi spiser, jo sundere bliver vi. Og når man er i gang med et vægttab, bliver det lettere at tabe sig, hvis man spiser plantebaseret, fordi det ikke indeholder så meget fortættet energi, som er det, vi tager på af.

Ernæringseksperten forklarer i samme åndedrag, at hun ikke stiller for mange krav til deltagernes diæt, da det ofte ender galt, hvis man implementerer for mange regler for sin kost.

- Det er vigtigt for mig, at der ikke er for mange restriktioner i måden, de spiser på. for al erfaring viser, at hvis vi forbyder os selv bestemte ting, så er det dét, man får den stærkeste trang efter.

Hvordan det går, når deltagerne kaster sig ud i grøn kogekunst, kan du se onsdag klokken 20.30 DR1 eller nu på DRTV.

Og hvis du ikke gider forsøge dig med en vegetarkur, så må du faktisk godt spise fastfood, selv om du prøver at tabe dig.