DR-profils ekstreme skærmforbrug: 'Det er jo sindssygt'

- Johnnys yndlingsaktivitet, siger Inger Ericson, inden kameraet panorerer fra telefonen og op på hendes partner Johnny Nør Skott.

De to turtelduer er for tiden med i 'Fede Forhold' på DR1, hvor tre par kæmper for at ændre den livsstil, der har gjort dem lidt for magelige.

- Johnny har et lidt usundt forhold til sin telefon, hvis jeg skal være ærlig.

- Hvis jeg tager telefonen væk fra Johnny, er det nærmest som at tage stofferne fra en stofmisbruger, føler jeg.

Og Johnny Nør Skott ved da også godt selv, den er gal.

I afsnit to tjekker han sin gennemsnitlige skærmtid, og tallet ser i programmet ud til at chokere telefonens ejermand.

- Ni timer om dagen. Det er jo sindssygt, lyder det.

Han forklarer, at han søger mod telefonen, når han vil koble af, og ind i sin egen lille boble.

Og i program tre, som blev sendt onsdag aften, var brugen af telefonen ikke blevet mærkbart mindre.

Otte og en halv time lød den gennemsnitlige skærmtid på.

Konsekvensen bliver i programmet, at Johnny Nør Skott sletter TikTok-appen, som er den store tidsrøver. Og parret ender med at indgå et væddemål om, hvorvidt han kan klare sig uden TikTok i minimum tre uger.

I afsnit tre af 'Fede forhold' skal Johnny og Inger foruden at drosle ned på skærmtiden også til tantra-massør for at genfinde den seksuelle gnist imellem sig. Foto: Sanne Holmgaard Christophersen/DR/STV

Biologiske og psykologiske konsekvenser

Det kommer dog med en pris, når man sidder på sin telefon i timevis.

Speciallægen Imran Rashid - med ekspertise i hvordan smartphones påvirker os mennesker - nævner både biologiske og psykologiske konsekvenser af intenst skærmforbrug.

Rent biologisk bibeholder du de stresshormoner, du har, når du for eksempel scroller på de sociale medier.

- Man har lavet undersøgelser, der måler niveauet af stresshormoner i kroppen. Og når man sidder på Facebook, så falder de her niveauer meget langsomt, fordi man i princippet hele tiden er under mental beskydning. Og der er altså hele tiden gang i en produktion af stresshormonet kortisol, forklarer Rashid.

Kortisol hæmmer både dit immunforsvar og øger risikoen for infektioner, ligesom det også får kroppen til at pumpe blodet hurtigere rundt, hvilket øger risikoen for forhøjet blodtryk.

Hormonet intensiverer også aktiviteten i områder i hjernen, der håndterer frygt og forsvarsmekanismer og din indlæringsevne.

Psykologisk kan et stort skærmforbrug lede til dårligere søvn. Hvilket ifølge Rashid er særligt dårligt for både den generelle trivsel og vores evne til at træffe gode beslutninger for os selv.

- Og når du får dårlig søvn, er dine betingelser for at fungere godt dårligere. Det kræver energi at tage bevidste og fornuftige valg, så risikoen er, at vi bliver børn med dankort, hvor vi er impulsive og laver overspringshandlinger. Dårlig søvn gør os dummere og dårligere.

