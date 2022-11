DR-program arver 500.000 kroner fra død lytter

Der bliver dobbelt så mange penge at dele ud for kultprogrammet 'Giro 513' i de kommende år.

En lytter har nemlig testamenteret 500.000 kroner af sin arv til programmet, som donerer penge til udsatte børn og unge.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

I meddelelsen fremgår det ikke, hvem lytteren er, men der er tale om en fast lytter fra Esbjerg.

- Vi er naturligvis meget taknemmelige for den smukke tanke og det store beløb, og i DR har vi besluttet, at pengene skal uddeles over de kommende to år. Det betyder, at der vil være ekstra mange kroner at søge om i den pulje, vi åbner for nu og også i den, vi åbner for den 1. december næste år, siger Ralf Richardt Strøbech, der er redaktionschef for musik på radiokanalerne P5, P6 og P8.

Tidligere på året kunne programmet uddele 264.000 kroner til ansøgninger, som kom ind i december sidste år. Det var ifølge pressemeddelelsen det største beløb i syv år, men det bliver fordoblet på i 2023 og 2024 på baggrund af arven.

Det bliver dog ikke programmets nuværende vært, Peter Sten, der kommer til at uddele pengene. Han går nemlig på pension ved årets udgang i en alder af 72 år.

I stedet bliver det programmets nye vært, Ole Tøpholm, der skal sørge for at få pengene delt ud til de rette ansøgere.