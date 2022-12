Film, tv & radio ... 15. dec. 2022 kl. 15:43 Gem artikel Gemt artikel

DR-program får kritik af pressenævnet

Programmet 'Ellen imellem' får kritik af pressenævnet for ikke at have informeret tilstrækkeligt om indholdet til at kunne få samtykke til deltagelse. Det har der tidligere været rettet hård kritik mod programmet for