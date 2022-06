DR-program lukker og slukker

Hvis du har taget for dig af retterne i P3's formiddagsprogram 'Buffeten', så er der dårligt nyt.

Fra 24. juni er det nemlig slut med at mæske sig i Kathrine Abrahamsen og Mathias Helt, der er de to værter på programmet.

Det skriver værterne i opslag på deres Instagram-profiler.

'Kender I det med, at der 'bare skal ske noget'? Sådan har jeg i hvert fald haft det her på det sidste. Derfor stopper jeg på formiddagen på P3, hvilket desværre også betyder, at 'Buffeten' lukker og slukker. Tak til alle der har været med', skriver Mathias Helt.

Programmets anden vært, Kathrine Abrahamsen, tilføjer, at der ikke er noget ondt blod mellem værterne og DR.

'Det er en beslutning, vi selv har truffet, og det føles godt og rigtigt. Jeg glæder mig til en masse sjove og nye eventyr', skriver hun.

Kathrine Abrahamsen og Mathias Helt er værter på 'Buffeten' på P3. Foto: Petra Kleis/DR

Ikke helt slut

Skulle man komme til at savne deres stemmer, er der dog godt nyt. Mathias Helt lover i hvert fald, at det for fremtiden ikke er slut med at lave lyd.

'Jeg glæder mig til at se, hvad fremtiden bringer, men mon ikke det også bliver radio eller måske endda en podcast. En ting er helt sikkert: vi lyttes ved.'

Buffeten sender mandag til fredag mellem 10 og 12 på P3. Lidt endnu.