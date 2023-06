DR-program lukker og slukker

Alt godt har en ende.

Sådan er virkeligheden tilsyneladende for P3-programmet 'Påstand mod påstand'.

I et Instagram-opslag fortæller holdet bag programmet, at det er tid til at lukke ned.

'Gennem tre år har vi undersøgt jeres påstande - og fra holdet bag skal der lyde et kæmpe tak!,' skriver Simon De Assis, Martin Plauborg, Sebastian Lund og Oliver Bøttner.

Værterne tager imod alle slags påstande fra lyttere, hvor de derefter undersøger, hvorledes de holder vand eller ej.

Og hvis du vil have undersøgt din påstand, så skal du være hurtig.

Programmet lever kun et par uger endnu, og fra 1. juli er det ikke muligt at høre de forskellige påstande længere.

Holdet bruger dog muligheden i opslaget til at takke alle, der har fulgt med i de tre år, programmet har haft sendetid på P3.

'Tak til gæster, tak til eksperter, men vigtigst af alt tak til alle jer lyttere, der har bidraget med påstande, en utrolig viden og med fantastisk stemning.'

Ekstra Bladet har forsøgt at række ud til DR for at høre, hvorfor programmet er blevet lukket ned, og hvad erstatningen bliver, men i skrivende stund uden held.

'Påstand mod påstand' sender mandag til fredag mellem 16 og 18. Lidt endnu.