DR-stjerne fik hårde anmeldelser: - Jeg blev virkelig svinet

Der er garanteret god underholdning, når børn og barnlige sjæle for 13. gang inviteres under teltdugen til Cirkus Summarum.

For Silja Okking er det tredje gang, hun indfinder sig i manegen, og Ramasjang-værten er ikke i tvivl om, hvad det bedste ved Cirkus Summarum er.

- Det er, at vi kommer ud og møder børnene. De har en helt særlig begejstring, som bare smitter, siger den 38-årige tv-vært, der har været ansat på DR Ramasjang siden 2011.

Det stod egentlig ikke skrevet, at hun en dag skulle blive børnevært. Hun kom med egne ord 'væltende ind i det'.

Før tiden som børnevært arbejdede hun nemlig på teatre og som musiker og udgav i 2011 en plade, der - meget apropos - havde titlen 'Cirkusprinsesse'.

Udgivelsen fik hårde anmeldelser, og samtidig var det en tid med stigende aktivitet på de sociale medier, så mange havde en mening om værket.

- Der kunne jeg mærke, at jeg slet ikke havde nok hård hud til at være den, der lægger sit hjerte ud, og så kan alle synes alt muligt.

- Jeg blev virkelig svinet til nogle steder, fortæller Silja Okking.

Oplevelsen gjorde, at hun trak sig fra rampelyset.

Men omkring samme tidspunkt gik hun dog alligevel til en casting som vært på DR's børnekanal, Ramasjang. Silja Okking har nemlig altid arbejdet med børn, og hun ville elske at forene sin interesse for børn med evnerne inden for teater og musik.

Samtidig er børn et godt publikum, fortæller hun.

- Børn er aldrig onde. Men hvis der er noget, der ikke fanger dem, eller som er dårligt, så vender de ryggen til. De har jo ikke nogen voksenpli med at sidde artigt og klappe, siger Silja Okking, hvis datter, niårige Uma, også er med i årets Cirkus Summarum-forestilling.

Netop motivationen for ikke at få børnene til at vende hende ryggen bruger Silja Okking, når hun tryller, fjoller og synger i cirkusteltet.

Under cirkusforestillingen spiller Silja Okking blandt andet på usynlige trommer. Det nummer er ideelt til børnenes fantasi.

- Det, der er så fantastisk ved at lave det for børn, er, at de bare er med på den med det samme. De har ikke denne her hinde, vi får, når vi bliver ældre med, at ting ikke er magi, siger Silja Okking og fortsætter:

- De er stadig i det her legerum og er totalt med på den værste. Så magi for ungerne er meget større og endnu mere fantastisk, end os voksne køber ind på.

Silja Okking er utrolig glad for at være med igen i år, for selv om hun også møder de danske børn og Ramasjang-fans til daglig, så er der noget specielt ved at møde dem til Cirkus Summarum.

- Så har man tid til at vinke og sige hej. De er så trygge ved os figurer, så det vælter ud med historier om hemmeligheder og fødselsdage, siger Silja Okking.

Det er måske ikke alle, der vil høre fremmede børn fortælle om deres børnehave og bedsteforældre, men Silja Okking elsker det.

- Jeg kan slet ikke lade være med at blive medbegejstret, når de fortæller. Lige meget om det er en historie om en madpakke eller et kæledyr, så går deres ægthed jo bare lige i hjertet, siger hun.

Silja Okking er dog også bevidst om, at hun hele tiden er på arbejde.

- Selv om jeg er privat-Silja, der er ude og handle ind, så skal jeg snakke med børnene. Men har man ikke lyst til det, skal man ikke lave det, vi laver, siger hun.

De næste par måneder er hun dog Ramasjang-Silja, når hun sammen med resten af DR's Ramasjang-figurer skal forsøge at finde Hr. Skægs nye ord: 'Summarumatastisk'.

Cirkus Summarum spiller i både Ballerup og Aarhus indtil den 3. august.