DR-stjerne har kendt far

Årets DR-julekalender er et kig ind i 1800-tallet, hvor stalddrengen Rasmus Høst forelsker sig i den rige herregårdsdatter Marie Louise.

Han portrætteres af 17-årige Maximillian Henriques Hale.

- Der er et eller andet interessant ved at kunne spille en anden rolle end én selv. Især inden for film, siger Maximillian Henriques Hale.

Han er søn af den amerikanske skuespiller Tom Hale, som man kender fra serien 'Forbrydelsen'. Hans mor er skuespilleren Camilla Søeberg, som debuterede i filmen 'Tro, håb og kærlighed'.

Tom Hale og Camilla Søeberg til premiere på 'Ringenes herre' i 2001. Foto: Thomas Wilmann

Til daglig går den spirende stjerne i 2.g i Holte og arbejder som tjener. Det er første gang, at Maximillian Henriques Hale lander en større rolle, men han vil gerne udforske skuespillet, siger han.

- Jeg vil gerne lige se, hvad der sker. Men jeg vil helt sikkert gerne noget med film. Lige nu synes jeg, det er sjovt at spille skuespil, og så gør jeg det, lyder det fra Maximillian Henriques Hale.

Han har nydt at spille med i julekalenderen, hvor det har været sjovt at skabe kærlighedsrelationen med Isa Thorlacius, der spiller Marie Louise.

- Isa og jeg havde det rigtig godt med hinanden, så vi syntes ikke, at det var mærkeligt eller noget. Det var helt fint og sjovt, siger han.

Der opstår mange forhindringer for Rasmus og Marie Louises forhold undervejs i julekalenderen. Begge familier er imod forholdet, fordi de to unge hører til to forskellige sociale lag.

Rasmus begynder at sætte spørgsmålstegn ved den verden, han lever i.

- Han har vidst i lang tid, at den måde, han selv arbejder for herskabet på, er forkert, fordi han bliver trådt på. Det forhold, Rasmus har med Marie Louise, er et skridt mod de nye tider. Han siger sin mening, og det kan jeg godt identificere mig med, siger han.

Julekalenderen udspiller sig over 24 afsnit, men for Maximillian Henriques Hale varer julen helt til 25. december.

- Min tætte familie fejrer jul om morgenen den 25. december, fordi min far er fra USA. Det er en tradition, at vi holder jul sammen der, siger han.

De holder dog også fast i de danske traditioner.

- Det er 'rigtig' jul for mig den 24. december. Der skal jeg holde juleaften med min større familie som kusiner, fætre og onkler, siger han.

'Julehjertets hemmelighed' kan ses på DR1 og streames på DR TV hele december.