DR-stjerne holder jul på børnehjem

I disse dage kan man se Isa Thorlacius i DR's julekalender, 'Julehjertets hemmelighed'. Hun spiller den rige herregårdsdatter Marie Louise, som skal giftes bort til en rig godsejer, selv om hun er forelsket i stalddrengen Rasmus.

- Hun lever lidt i sin egen boble og gør ikke, hvad folk siger, hun skal.

Det kan Isa Thorlacius godt genkende fra sit eget liv. Hun er nemlig frivillig på et børnehjem i Filippinerne, som lægger hus til tidligere gadebørn fra hovedstaden Manila.

- På samme måde sidder jeg på Filippinerne, og alle mine venner går på gymnasiet, selv om det er noget andet, siger hun.

Derfor ser hendes jul også lidt anderledes ud end hendes venners.

- Jeg skal fejre jul i Filippinerne sammen med børnene og de andre frivillige. Der bor en masse her, som ikke har prøvet at få gaver før, så det bliver ret specielt at være med til at give dem gaver den om morgenen den 25., siger Isa Thorlacius.

Eksotisk menu

Børnehjemmet ligger på en tropisk ø. Derfor byder julemenuen på fisk, grøntsager og frisk frugt.

- Det bliver så lækkert. Jeg lærer sindssygt meget af at være her, fordi det er noget, man ikke kan lære andre steder. Jeg er virkelig taknemmelig for at kunne få lov til at være en del af det, siger hun.

Isa Thorlacius droppede ud af gymnasiet for at være med i julekalenderen, og når hun kommer hjem fra Filippinerne i juni, vil hun gå benhårdt efter at blive skuespiller.

- Det er min største drøm at blive ved at spille skuespil. Det er det, jeg synes er allersjovest.

'Julehjertets hemmelighed' kan ses på DR 1 og DR TV hele december.