DR-stjerne: Jeg kæmpede virkelig for det

Den fremadstormende skuespillerinde Fanny Bornedal begyndte sin karriere som helt lille i sin far Ole Bornedals drama 'Kærlighed på film' og kan nu i en alder af 22 år tilføje endnu et kapitel til sit efterhånden omfangsrige repertoire.

Nemlig i DR-dramaet 'Carmen Curlers', som netop nu ruller over skærmen som kanalens store søndagssatsning.

- Jeg synes, det er vildt fedt at lave periodedramaer, og så synes jeg, at Kathrine, som jeg spiller, er en skarp, fed, stærk, cool og spændende karakter, der er en masse udvikling i, siger Fanny Bornedal.

- Så det var en rolle, jeg virkelig kæmpede for at få, siger hun.

Kom naturligt

I 'Carmen Curlers' spiller Fanny Bornedal den sygeplejerskestuderende Kathrine, der må droppe studiet for at flytte tilbage til sine forældre og hjælpe sin mor med at skrabe penge sammen til farens kræftbehandling.

Annonce:

Hun får job som værtinde på byens fine hotel, som ofte gæstes af stenrige mænd. Her bliver hun veninder med en af de andre tjenere, som eksperimenterer med grænser og seksualitet.

Holdet bagved og foran kameraet i "Carmen Curlers": Forfatter Mette Heeno, instruktør Natasha Arthy, producer Stinna Lassen og skuespillerne Signe Egholm Olsen, Petrine Agger, Fanny Bornedal, Mille Lehfeldt, Christian Tafdrup, Maria Rossing, Morten Hee Andersen, Nicolai Jørgensen og Lars Ranthe. (Arkivfoto). Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

- Jeg føler, at Kathrine kom meget naturligt til mig. Det var meget på følelser og intuition, og jeg synes ikke, vi er så langt fra hinanden, Kathrine og jeg, siger Fanny Bornedal og fortsætter:

- Jeg tror, vi kunne blive gode veninder, hvis vi mødte hinanden i virkeligheden, også selv om hun var fra 60'erne, og jeg er ung i 2022. Jeg tror, vi ville have meget at snakke om, og vi kunne relatere til en masse ting, for vi er jo egentlig bare unge kvinder med alle de tanker og udfordringer, man har i den alder.

Stadig vigtigt

Mens det indre liv er nogenlunde ens, selv om der er 60 år mellem dem, er de ydre omstændigheder helt forskellige.

Og den historie er vigtig at belyse, mener Fanny Bornedal.

'Carmen Curlers' skildrer, hvordan udviklingen af den elektriske papillot, skabte mange stillinger, som blev bestredet af kvinder. De indtog arbejdsmarkedet, som tidligere havde været mandsdomineret.

Annonce:

Med den økonomiske frigørelse var de ikke længere afhængige af at have en ægtemand til at forsørge dem.

De blev chefen i deres eget liv.

- Der er jo sket meget siden. Men der er stadig vigtige ting at debattere og sætte fokus på den dag i dag. Der er stadig så mange stærke kvinder, der siger fra og taler højt. Og det skal vi bare blive ved med, siger Fanny Bornedal og fortsætter:

- Jeg tror altid, jeg har haft en meget stærk retfærdighedssans, siden jeg var lille. Altid sagt min mening højt og synes, at alle skal behandles godt og lige.

Fanny Bornedal er datter af instruktøren Ole Bornedal. Hun har medvirket i flere af hans film, senest "Skyggen i mit øje", og så har hun hovedrollen i opfølgeren til kultklassikeren "Nattevagten", der med undertitlen "Dæmoner går i arv" får premiere i julen 2023. (Arkivfoto). Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Det har hun fået med sig i modermælken.

- Jeg er født i en familie, hvor vi er lidt sprudlende og siger, hvad vi mener. Vi er lidt en italienerfamilier på nogle områder. Vi er bramfrie, og vi er superfølsomme. Der har altid været nogle, der har syntes, der var lidt for meget eller lidt for intimiderende. Men sådan er det bare, siger Fanny Bornedal.

Annonce:

- Det kan man ikke gå og tænke for meget over. Så skal man konstant gå og tænke over, hvad andre mennesker synes. Jeg prøver i hvert fald at lade være med at tænke over det - så meget som jeg overhovedet kan, lyder det fra den Robert-nominerede skuespiller.

'Carmen Curlers' kan ses på DR1 søndag klokken 20.00 og allerede på DRTV fra fredag morgen.