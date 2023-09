DR-stjerneskuds vilde forvandling: Kan ikke anbefale det

Youssef Hvidtfeldt har lagt blod sved og tårer i arbejdet med at blive klar til at indtage hovedrollen i DR's nye dramaserie 'Huset'

Youssef Hvidtfeldt har lagt blod sved og tårer i arbejdet med at blive klar til at indtage hovedrollen i DR's nye dramaserie 'Huset'

Når DR blænder op for deres nye dramasatsning 'Huset' søndag, vil den opmærksomme seer måske genkende - foruden Sofie Gråbøl, Charlotte Fich og David Dencik - den unge fængselsbetjent spillet af Youssef Hvidtfeldt.

Sidste år spillede han ihærdig journalist på fiktive TV1 i 'Borgen – Riget, Magten og Æren', ligesom han også have hovedrollen i DR-serien 'Yes No Maybe'.

I 'Huset' ses Youssef Hvidtfeldt i en af seriens fire bærende hovedroller som den unge og nyuddannede Sammi, der vil bevise sit værd som rigtig fængselsbetjent.

Youssef Hvidtfeldt er i fornemt selskab i sin første store hovedrolle. Han spiller nemlig overfor navne som Sofie Gråbøl (til venstre), Charlotte Fich (i midten) og David Dencik (til højre). Foto: Henning Hjorth

Syv dage om ugen

Men rollen krævede, at Youssef Hvidtfeldt lagde en overordentlig ihærdig indsats i at ændre sin fysik, som han selv beskriver som høj og tynd, så han kunne indkapsle rollen som fængselsbetjent, der skal stå overfor hærdebrede og intimiderende indsatte.

- Jeg trænede rigtig, rigtig meget. Jeg fik en personlig træner på, som er en af Danmarks dygtigste, for bare at få lidt fylde på og kunne stå der i fængselsdragten, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Der var det arme den ene dag, ryg den anden dag, så det var et virkelig hårdt regime, og jeg har holdt det lidt ved lige, men jeg kan ikke holde det ved lige, som jeg gjorde til serien, for så skal man leve det, og det kan jeg ikke med mit liv på den måde.

Selvom Youssef Hvidtfeldt ikke levede under lige så kummerlige forhold, som tilfældet er for de indsatte i en celle, som han sidder i her, så var der ikke meget fest og fornøjelse over hans arbejde for at blive klar til rollen som Sammi. Foto: Henning Hjorth

Ris og kylling

For det var et stramt og regidt kost- og træningsregime, Youssef Hvidtfeldt måtte leve under for at blive klar til sin rolle.

- Det er ikke noget, jeg kan anbefale til folk, der lever et helt normalt liv, for det er virkelig hårdt. Men det har klart gjort, at jeg kunne komme ind i rollen på en anden måde, forklarer han og fortsætter:

- Hvis vi skulle møde klokken ni, skulle jeg op klokken seks for at træne, og hvis vi var færdige klokken 20, skulle jeg træne klokken 22. Det var hele tiden, jeg trænede hver dag.

Kosten var der heller ikke meget hverken fastfood eller Michelin over.

- Det var den helt klassiske, vi snakker ris og kylling. Det var virkelig spartansk med, hvad jeg måtte spise.

Youssef Hvidtfeldt vil ikke anbefale den kur, han var på. Foto: Henning Hjorth

En drøm

Anstrengelserne var dog ikke svære for Youssef Hvidtfeldt at overkomme. For med sin første store hovedrolle i en DR-søndagsserie, så var den unge skuespiller mere end tændt på at give arbejdet en skalle.

- Det har været en drøm at få lov til at lave en hovedrolle i en DR dramaserie. Det havde jeg håbet kunne ske om mange, mange år, det havde jeg ikke forestillet mig skulle ske allerede nu.

De kan følge med i 'Huset' på DRTV hver fredag og DR1 hver søndag klokken 20.00.