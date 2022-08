DR-succes vender tilbage: De skal giftes på tv

Inden længe vender 'Gift ved første blik' tilbage på DR, og igen har ti singler sagt ja til at lade sig gifte for åben skærm

For ottende gang gennemfører DR i år tv-eksperimentet 'Gift ved første blik', og også denne gang har ti singler sagt ja til at lade sig gifte for åben skærm uden at have nogen ide om, hvem der møder dem ved alteret.

Torsdag har DR løftet sløret for, hvem de ti singler er.

Og alt er ikke helt som det plejer. I årets sæson, der får premiere 25. august, er der nemlig for første gang i det danske programs historie et homoseksuelt par blandt de fem par, der er blevet matchet af programmets eksperter.

Den ene af de to, der udgør det homoseksuelle par, er 35-årige Anders.

- Jeg håber at finde ham, som jeg skal blive gammel med. Og så håber jeg på at få åbnet for nogle ting, som man ikke får gjort, når man dater traditionelt, siger han til DR.

Her er alle deltagerne

Mette er 58 år, bor i Gilleleje i Nordsjælland og er aktiv pensionist. Foto: Mette Uhl/DR Anders er 35 år, bor på Frederiksberg og arbejder som journalist. Foto: Mette Uhl/DR Melissa er 33 år, bor på Nørrebro i København og arbejder som designer. Foto: Mette Uhl/DR Benny er 55 år, bor i Nykøbing Falster og arbejder som socialpædagog. Foto: Mette Uhl/DR Patrick er 26 år, bor i Odense og arbejder som gartner. Foto: Mette Uhl/DR Olivia er 25 år, bor i Brønshøj i København og arbejder med at sælge køkkener. Foto: Mette Uhl/DR Steen er 59 år, bor på Frederiksberg i København og er direktør i sit eget firma. Foto: Mette Uhl/DR Tanja er 50 år, bor i Aarhus og arbejder som socialrådgiver. Foto: Mette Uhl/DR Mikael er 36 år, bor i Silkeborg og arbejder i militæret. Foto: Mette Uhl/DR Sebastian er 29 år, bor i København og arbejder som ingeniør. Foto: Mette Uhl/DR

Langvarigt ønske

Tidligere har DR givet udtryk for, at det gennem hele programmets historie har været et ønske at have et homoseksuelt par på deltagerlisten.

- Vi har villet det her i alle årene, og nu er det lykkedes. Det er dejligt, at flere nu kan føle sig repræsenteret i 'Gift ved første blik', har Anna Askov, der er redaktør på 'Gift ved første blik', tidligere udtalt.

Ifølge redaktøren har årsagen været, at der ikke har været nok homoseksuelle, der har tilmeldt sig castingen, men denne gang er det lykkedes at matche to mænd i programmet.

- Vi går ikke på kompromis med noget som helst, og vi har ikke villet matche nogen kun på grund af seksualitet, sagde Anna Askov i den forbindelse.

