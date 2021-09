DR under stort pres: - Det er så trist

Efter en hård coronaperiode er der for alvor ved at komme gang i den danske skuespilsbranche igen.

Produktionerne kører på højtryk, og folk strømmer i biograferne og teatrene, der igen kan holde åbne. Og det nyder skuespiller Ann Eleonora Jørgensen, fortæller hun, da Ekstra Bladet møder hende til uddelingen af årets Lauritzen-prisen.

- Det er helt fantastisk, siger hun, inden hun dog fortsætter:

- Men jeg føler ikke, at branchen er ordentlig i gang endnu. Der er stadig lidt trange kår og en flaskehals i tingene, fordi meget har ligget standby. Man er også blevet mere bange for at satse, for ting kan jo gå galt.

- Så jeg tror, vi skal kæmpe lidt mere om pladserne og nok også tænke os lidt mere om, i forhold til hvilke historier vi skal fortælle, siger hun og understreger, at det dog ikke nødvendigvis er dårligt.

Trist DR-kaos

Et af de steder, der for alvor går gennem ændringer lige nu, er DR.

For nylig kom det frem, at Christian Rank blev fyret som chef for DR Drama, efter stationen måtte sætte en stort anlagt produktion om kongedatteren Leonora Christina Ulfeldt på pause.

I den forbindelse lød det fra DR, at de er kommet mere under pres end tidligere, og hele situationen ærgrer Ann Eleonora Jørgensen, som tidligere har været en del af flere af kanalens store produktioner.

- Jeg synes, det er så trist, at DR står, hvor de står i dag. Det er en stor, interessant og spændende arbejdsplads, hvor der plejer at være vidunderlig stemning, og hvor man har turdet satse for at fortælle store historier, som den danske befolkning kan samles om, siger hun.

- De har i årevis været primus motor på det, og så er det sindssygt vemodigt, at det tilter, som det gør nu. DR skal tage stilling til, om de vil have en stor mastodont af en dramaafdeling - for hvis de vil det, så koster det penge.

Ann Eleonora Jørgensen mener, at DR i flere år har nydt godt af at være Danmarks Radio, fordi det har fået flere til at arbejde lidt billigere for dem.

Ann Eleonora Jørgensen arbejder i øjeblikket på et par projekter, hvor hun er bag kameraet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Flere i DR må se indad

For hende betyder det ikke så meget, hvem der sidder på chefposten, men ifølge hende er det langt fra kun Christian Ranks skyld, at der er problemer.

- Jeg tror, der har været mange kokke her. Nu er det Rank, der ryger, men der burde være flere steder, hvor man havde set tegnene hurtigt nok. Der er flere, der lige skal kigge indad og finde ud af, hvad de egentlig vil med drama, lyder det.

Ann Eleonora Jørgensen har karrieremæssigt gang i et par projekter bag kameraet, mens hun også medvirker i to tv-serier, der inden længe har premiere.

Dem kan hun ikke fortælle noget om endnu - andet end at det ikke er på DR.