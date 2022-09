DR-vært blev beskyldt for krænkelser: Nu lukker programmet

Vært på P1-programmet 'Bagklog' Esben Kjær blev beskyldt for i årevis at have krænket praktikanter på programmet

I foråret væltede beskyldninger frem om, at radiovært på DR-programmet 'Bagklog', Esben Kjær, i årevis havde opført sig krænkende over for praktikanter ansat på programmet.

Til sammen kunne ti tidligere universitetspraktikanter over for 24syv berette om krænkende adfærd fra værten i form af overfusninger, voksen-skældud og nedladende kommentarer.

En adfærd, der gjorde, at praktikantvejlederen på Københavns Universitet satte en midlertidig stopper for samarbejdet med programmet.

Nu er det dog inden længe endegyldigt slut med praktikanter på programmet.

Tirsdag har i alt 47 medarbejdere på DR fået besked om, at man har i sinde at fyre dem i nær fremtid som led i en omprioritering i mediehuset. Som led i samme omprioritering meddeler DR desuden i en pressemeddelelse, at 'Bagklog' er et af de programmer, man har valgt at lukke.

Programmet lukker fra årsskiftet.

Skulle ikke fyres

Ekstra Bladet har været i kontakt med Esben Kjær i forbindelse med lukningen af programmet. Han ønsker dog ikke at udtale sig og henviser til DR.

I foråret afviste DR’s ledende redaktionschef for Kultur, Musik og Debat, Gustav Lützhøft, over for Ekstra Bladet, at beskyldningerne mod værten ville føre til fyring.

- Når nogen bryder det kodeks, så er det naturligvis alvorligt. Men vi har altid andre muligheder end fyring og bortvisning. Når vi har defineret de spilleregler, vi har, er det for at gøre op med en hård tone, der tidligere har været kendetegnet i mediebranchen. Det betyder ikke, at vi kyler alle ud, der træder lidt udenfor. Men vi kan konstatere at adfærdskodeks virker, idet ledelse såvel som medarbejdere nu kan agere ud fra det, sagde han dengang.

Esben Kjær var i foråret selv ved tasterne på Facebook, hvor han undskyldte sin adfærd.

'Praktikanterne er her for at lære. Det har jeg bestræbt mig på, at de har gjort. Men det har vist sig at være sket på en måde, hvor skaden har været større end gavnen. Det er jeg dybt ulykkelig over. Jeg undskylder over for jer, der er berørt. I havde fortjent bedre,' skrev han dengang.

Fyringsrunden på DR har foruden 'Bagklog' lukning af radioprogrammet 'Detektor'.

Du kan læse om alle de ændringer, der sker på DR som følge af omprioriteringen her.