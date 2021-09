DR-vært om bog-drama: - Det er faktisk virkelig klamt

DR-profil: Jeg er benhård

Adrian Lloyd Hughes fortryder ikke sit opslag på Facebook, hvor bogen 'Mediefilejs' får hårde ord med på vejen.

Når Jens Kjær Larsen selv vælger at stikke næsen frem med en provokerende bog, så må han som forfatter også være klar til at få et par på snotten.

- Jeg kritiserede bogen på Facebook, efter Jens’ henvendelse til mig, af principielle grunde. Jeg mener, der må være grænser for, hvor meget man sviner sin arbejdsplads til, uden at man selv tager konsekvensen og forlader den.

- Jeg mener, at Jens Kjær Larsens bog simpelthen er så giftig fra start til mål.

- Hvis jeg arbejdede i nærheden af ham, havde jeg tænkt: ‘Hvis du har det så dårligt med at arbejde her, hvorfor skynder du dig ikke bare ud af fordøren?’

Men Jens Kjær Larsen siger jo selv, at arketyperne i bogen baserer sig på mange forskellige mellemledere fra hans arbejdsliv?

- Jeg tror, at Jens Kjær Larsen er blevet fyret på grund af en selvoptaget, selvovervurderende attitude, som ikke klæder nogen som helst medarbejder eller virksomhed.

- Når jeg læser bogen, tænker jeg ‘den her mand ønsker jeg på ingen måde at arbejde sammen med’. Man efterlades med et indtryk af en mand, som synes, at alt, hvad han gør, er rigtigt, og alt, hvad alle andre gør, er forkert.

- Da tænker man ‘fy for den lede’ - det menneske skal man under ingen omstændigheder arbejde sammen med. Det virker som om, alt stritter på ham fra det øjeblik han går ind i receptionen til om eftermiddagen kl. 16, når hans slavearbejde er forbi. Den attitude er ikke velkommen.

Skal der ikke være albuerum og plads til at kritisere ledere på en arbejdsplads som DR - især når det ikke er personer én til én, men arketyper?

- Selvfølgelig skal man kunne gå rundt på gangene og have lov at være ledelsesresistent, som jeg også er det, men man må forvente, at man et eller andet sted er solidarisk med det bærende projekt i Danmarks Radio, som er public service. Intet sted i bogen har man en fornemmelse af, at Jens Kjær Larsen har den solidaritet.

Jens Kjær Larsen siger, at du under jeres samtaler privat, efter at du kritiserede hans bog på Facebook, har trukket lidt i land, så det kun er udadtil, du er rigtig forarget. Er det korrekt?

- Så længe den her sag har kunnet holdes privat mellem Jens og jeg, så vil jeg gerne være venlig over for Jens. Men når det kommer til min offentlige stillingtagen til, hvordan Jens har skrevet denne bog, og de konsekvenser, jeg synes, det bør have for ham i DR, så er jeg BENHÅRD.

Jens Kjær Larsen mener, at Hughes har misforstået både bogen og hans hensigter:

- Jeg har haft det dejligt på DR. Jeg holder af mennesker og har fundet min måde at arbejde godt og respektfuldt på. Det handler bogen og dens konklusion jo for pokker også om.

Foto: Finn Frandsen/Polfoto