DR-vært: Populært program lukker

Fyringsrunden på DR får nu konsekvenser for programmet 'Detektor' på DR, der ifølge vært på programmet, Adina Ren, lukker og slukker.

Det skriver hun i et opslag på Twitter.

'Katastrofal beslutning. DR lukker DR Detektor, fordi 'danskerne godt ved, der findes fake news, og der skal bruges penge på udvikling af podcast'. Det er en fucking joke,' skriver Adina Ren på Twitter.

Også journalisterne Marie Lagoni og Tine Toft skriver om lukningen af programmet på Twitter, hvor de blandt andet kalder beslutningen 'absurd'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med presseafdelingen i DR, der oplyser, at de hverken vil be- eller afkræfte fremtiden for enkelte programmer, før der klokken 15 er blevet afholdt møde for medarbejderne på DR.

Ekstra Bladet arbejder desuden på at få en kommentar fra Adina Ren, men det har endnu ikke været muligt.

'Detektor' startede som radioprogram på P1 i 2011. Efterfølgende blev det et tv-program, der blev sendt på DR2 fra 2011 til 2018. Efter lukningen af tv-programmet overgik 'Detektor' igen til radiofladen, denne gang som podcast.

Arbejdsnedlæggelser

Udmeldningen om lukningen af programmet kommer efter den fyringsrunde, der blev sat i gang tirsdag formiddag, hvor ledelsen har kontaktet mellem 60 og 70 medarbejdere, som de har i sinde at fyre.

Fyringsrunden har blandt andet betydet, at medarbejdere i afdelingerne DR Debat og DR Kultur har nedlagt arbejdet.

Fyringsrunden skyldes en omprioritering af DR's midler, fordi man vil investere i DR Lyd og DRTV og dermed bruge færre penge på indholds- og programproduktion.

I alt skal DR nedlægge mellem 90 og 100 stillinger, har de tidligere meldt ud. Det betyder, at mellem 60 og 70 medarbejdere er blevet informeret om, at de skal afskediges, mens resten skal findes ved frivillig fratrædelse eller på anden vis.

40-45 af fyringerne sker i afdelingen DR Kultur, Børn og Unge, mens 20-25 medarbejdere i DR Nyheder vil have modtaget den tunge besked.