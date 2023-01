DR-vært scorer nyt job

Mathias Hammer har scoret sig et nyt job.

Han er nemlig manden bag mikrofonen i DR's nye kulturpodcast 'Anmelderne', der har premiere i dag.

Det oplyser DR i en pressemeddelse.

Og det er en rolle, som den nye vært glæder sig til at indtage.

- Jeg ser frem til sammen med mine gæster at give lytterne et solidt grundlag for at vælge, hvilket kulturtilbud de skal berige deres weekend med, udtaler Hammer i pressemeddelsen.

I selvsamme lover han, at det bliver både bramfrit og impulsivt.

DR's ledende redaktionschef i Kultur, Børn og Unge, Gustav Lutzhøft, kalder 'Anmelderne' for en 'lytternes guide til kulturens højdepunkter,' og i pressemeddelelsen fremgår det, at podcasten skal fungere som en hjælp til, hvad man skal se, læse, opleve og lytte til.

- Vores nye kulturpodcast ’Anmelderne’ er lytternes guide til kulturens højdepunkter lige nu. Vi vælger de mest interessante kulturtilbud ud og giver viden og perspektiv, siger han i pressemeddelsen.

Mathias Hammer skal ikke løfte opgaven alene. Han får hver uge selskab af flere eksperter. Blandt Hammers første gæster er filminstruktør Lone Scherfig og psykolog Johanne Schwendsen, der er ekspert i venskaber.

Mathias Hammer er efterhånden gammel i gårde, når det kommer til at værte den på DR. Han startede på P2 i 2010, og her omtrent 12 år senere har han både været ansigt på DR1, DR2 og DR K.

Mathias Hammer var blandt andet vært på DR2's 'Danmark synger julen ind' sidste år.