DR-vært stopper efter 35 år

Radio- og tv-vært Anders Bech-Jessen stopper efter 35 år i DR.

Det skriver DR selv på deres Facebook-profil.

'Anders har været vært for utallige tv- og radioprogrammer på DR og senest DR 'P1-Morgen', hvor han sender fra sidste gang i dag. Nu siger han farvel og tak. Det samme gør vi', lyder det i opslaget, der fortsætter:

Anders Bech-Jessen, der i dag er 65 år, begyndte sin karriere på Københavns Radio, der i dag går under navnet P4 København.

Træt ind i knoglerne

Til DR fortæller Anders Bech-Jessen, at det nu er blevet tid for ham til at takke af, fordi han er 'træt'.

- Efter godt 12 år, hvilket løseligt omregnet giver 4.000 timers direkte radio, har jeg valgt at sige stop. Ikke fordi jeg er træt af 'P1 Morgen'. Det er jeg så langt fra. Det har faktisk været noget af det mest tilfredsstillende, jeg i en efterhånden lang karriere har været med til at lave, siger han og fortsætter:

- Men jeg er træt helt ind i knoglerne af de temmelig skøre mødetider, der følger med at sende verdens bedste form for radio, som i min optik er og bliver morgenradio.

Den rutinerede vært fortæller samtidig, at han nu glæder sig til, at han ikke længere skal op klokken 02.50 om morgenen, og at han skal til at finde ud af, hvad han så nu skal lave.

Gennem sin tid hos DR har han været på en lang række af DR's programmer, heriblandt P3’s daværende eftermiddagsprogram 'Station3', tv-debatprogrammet 'Punkt 1', 'P3 Morgen', 'Kontant', '21 Søndag', P4-radioavisen.

I 2010 blev han vært på 'P1 Morgen', hvor han endte med at være i 12 år, og hvor han også slutter sin lange DR-karriere.

I 2006 vandt han DR's sprogpris.