DR varsler fyringsrunde

Tirsdag får flere DR-medarbejdere en tung besked.

Ifølge fagbladet Journalisten har ledelsen nemlig varslet, at de tirsdag har i sinde at afskedige et antal fotografer. Ifølge fagbladets oplysninger skal der spares, hvad der svarer til ni årsværk, og det betyder, at fem-seks fotografer skal vinke farvel til den faste indkomst.

Over for Journalisten bekræfter fællestillidsrepræsentant Henrik Friis Vilmar, at der er optræk til fyringsrunde. Han kan desuden oplyse, at tillidsværket stadig er i gang med forhandlinger med ledelsen i et forsøg på at få nedbragt antallet af fyringer.

Ny udvikling

Også underdirektør i DR Nyheder, Anders Kern Boje, bekræfter over for Journalisten, at der skal fyres. Han forklarer, at det blandt andet skyldes, at der i dag er færre klassiske nyhedsindslag og flere grafiske elementer i TV Avisen.

'Vi har simpelthen færre opgaver, end vi har mennesker på det her område. Der er nogle ting, som kan håndteres med lidt færre mennesker i dag – for eksempel bruger vi nogle gange mobiltelefoner i stedet for store kameraer – og derfor er vi nødt til at justere nu', siger han til Journalisten.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra både DR's ledelse og tillidsrepræsentant Henrik Friis Vilmar.

Fyrede løs

Det er kun et år siden, DR senest svingede sparekniven og gennemførte en fyringsrunde.

Dengang gik det ud over i alt 47 medarbejdere, som var ansat i henholdsvis DR Nyheder og DR Kultur, Børn og Unge.

DR's redaktion i Aarhus var dengang blandt dem, der nedlagde arbejdet i forbindelse med sparerunden, hvor der også blev sendt en alvorlig bredside til DR-bosserne.

'Der er slået alvorlige skår i tilliden til ledelsen og dens mulighed for at sikre fremtiden for hele organisationen. Ikke mindst den manglende forudsigelighed og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne gør det vanskeligt for os at bevare tilliden til, at DR’s øverste ledelse evner at sikre DR’s kvalitet, økonomi og arbejdsforhold,' skrev de ansatte i den forbindelse.