DR varsler store ændringer: TV Avisen bliver lavet helt om

I dag lancerer DR en ny udgave af TV Avisen for at følge med brugernes ændrede brugsvaner

Fremover skal du ikke sidde klar foran en skærm på bestemte tidspunkter, hvid du vil nyde Kåre Quists hollywoodsmil, mens hans byder velkommen til TV Avisen.

I dag blænder DR nemlig op for en helt ny udgave af TV Avisen under navnet 'TVA Live', som vil være at finde konstant og hele tiden på alle DR’s digitale platforme på DRTV, dr.dk og i DR’s nyhedsapp, ligesom man også kan finde TVA Live på DR1 og DR2.

Det siger Sandy French, der er nyhedsdirektør i DR, i en pressemeddelelse.

'Vi gentænker nu TV Avisen, så den matcher brugernes krav og behov, samtidig med at vi bevarer TV Avisens dyrebare dna, der har været kernen i vores nyhedsformidling siden 1965',

'Med et løfte til brugerne om, at TV Avisen fremover altid opdaterer dem på det vigtigste lige nu, sender vi et klart signal om, at TV Avisen ikke længere er noget, man skal sidde og vente på, men er en nyhedsservice, der altid er vågen og opdateret, og som kan tilgås, lige når det passer den enkelte', siger hun.

Klaus Bundgård Povlsen vil også sidde klar til at guide dig igennem dagens nyheder i det nye TV Avisen-format. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

De gamle TV Aviser består

Nyhedsdirektøren begrunder den nye udgave af TV Avisen med, at tiderne er skiftet, og at man ikke kan nøjes med at lave en halv times tv et par gange i løbet af dagen, hvis man vil forblive relevant for brugerne.

'Udviklingen i teknologi, medielandskab og vaner betyder, at kravene og forventningerne til TV Avisen anno 2023 har ændret sig markant, og vi har set, at brugerne i stadig større grad søger mod digitale platforme for at få deres nyheder og blive opdateret, når det passer dem. Nu har vi et klart koncept for TVA, der matcher det behov', udtaler Sandy French i pressemeddelesen.

Men bare rolig. Hvis du dagligt nyder din aftensmad foran tv'et til lyden af Klaus Bundgård Poulsens dybe røst, så kan du stadig det. Ligesom aftenkaffen også kan indtages klokken 21.30 til gensynet med den netop hjemvendte USA korrespondent Lillian Gjerulf Kretz.

'Om aftenen tilbyder TV Avisen klokken 18.30 på DR1 fortsat dagens mest fyldige opsamling af hele nyhedsdøgnet, mens TV Avisen klokken 21.00 hver dag lægger et særligt perspektiv på døgnets vigtigste historier', skriver DR.

TV Avisen havde premiere 15. oktober 1965.