Drama blandt bejlere: Du løj for os!

Det spidser til i 'Bachelorette', efter to af drengene har fået æren af at kysse med bacheloretten Mette, og det bliver afsløret for de resterende bejlere

Det er ikke altid nemt at være flere mænd om samme kvinde.

I tirsdagens afsnit af TV 2's 'Bachelorette' kommer det frem, at Adam har været lidt mere intim med bacheloretten Mette Sommer, end hvad de andre drenge først havde hørt.

Ved et spil 'Jeg har aldrig' spørger en af bejlerne, om der er en, der har kysset med en pige inde i villaen.

Her bekender Adam Sandgaard og Boris Hiort kulør. Det er bare kun Adam, som de resterende drenge opdager.

Og i dagens afsnit går det derfor ikke stille for sig med at udspørge bejleren om netop dette kys.

- Du løj for os. Vi spørger dig direkte efter din date, og du siger: 'Vi har ikke kysset', siger Alexander, da hemmeligheden kommer frem.

- Hvordan tror du, at Julie reagerer, når hun hører, du har kysset med Mette?, siger Morten.

- Kan du være nervøs for, at vi andre siger det til hende?, siger Rasmus.

Til Ekstra Bladet fortæller Adam, at han ikke havde tænkt sig at åbne op om kysset, men følte sig nødsaget til at være ærlig, efter Mette havde markeret, at hun havde kysset med en af fyrene i villaen.

På daværende tidspunkt troede Adam nemlig, at han var den eneste bejler, der havde fået æren af dette.

- Så er jeg jo lidt on the spot, fordi jeg troede, det kun var mig, siger han.

Bejleren kan dog godt forstå, at der bliver spurgt ind til, hvad han har tænkt sig at gøre fremover efter at have kysset med den ene af kvinderne.

- Det er okay, de spørger ind til det, men det var da en lille smule alle mod en, siger han.

- Jeg skal finde den bedste connection med en af de her to kvinder, ligesom de skal finde en connection med en af os mænd. Så jeg så det ikke, som om at jeg skulle bekende kulør eller vælge kvinde efter kysset.

- Det er bare ikke mig

Og Boris, der går under radaren, mens der bliver skudt skarpt efter Adam, har ikke i sinde at fortælle de andre drenge i åbent forum, at han selv har været ude med riven.

- Hvis de spørger mig, så skal jeg nok være ærlig, men der er ingen, der spørger mig, siger han i dagens afsnit.

Til Ekstra Bladet fortæller Boris Hiort, at han fandt det upassende i situationen at bryde ind og pointere, at det var ham, der stjal det første kys fra Mette.

- Det der forum med at prikke til hinanden, det er bare ikke mig. Så jeg ville hellere sige det på et andet tidspunkt til drengene, hvor det giver mening, siger han.

Og desuden understreger den eftertragtede bejler også, at det ikke bare var spil for galleriet, da han fortalte, at han ikke blev jaloux, da han fandt ud af, at han havde delt Mettes læber med en anden.

- Hvem var ikke blevet grebet af en romantisk stemning i en grotte? Jeg vidste godt, hun ville komme til at kysse med andre, siger han.

Han pointerer, at tidspunktet også var afgørende.

- Vi havde været på én date. Der er grænser for, hvor investerer man er efter så kort tid.

Dog erkender bejleren, at han var yderst tilfreds med den date, han efterfølgende fik lov til at komme med på.

- Vi tager et ret stort skridt i forhold til at være investeret i hinanden på den her date, siger han.

Du kan følge med i, hvem der ender med at løbe med de to bachelorettes hjerter på TV 2 Play og TV 2 Echo.