Drama i 'Bachelor': Dropper gruppedate i sidste øjeblik

I TV 2 Play-programmet 'Bachelor' skal en stor gruppe kvinder deles om opmærksomheden fra 'bacherloren' Casper Berthelsen, som de alle håber kan blive deres store kærlighed.

Og datingprogrammets konkurrence-element skaber da også lidt kurer på tråden hos nogle af kvinderne.

I tirsdagens afsnit opstår en konfrontation mellem deltagerne Linea og Michaela, da Linea vælger at udeblive fra en gruppedate, fordi Michaela skal med.

- Jeg føler bare, det er svært, når der er et menneske i huset, jeg slet ikke føler en connection med, og at min første dag ude af huset så er sammen med hende, lyder det fra en grådkvalt Linea i programmet.

Linea forklarer også Casper, hvorfor hun ikke dukker op på gruppedate. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Voldsom reaktion

I et skriftligt citat, som er sendt til Ekstra Bladet, uddyber hun sin beslutning om at blive væk fra gruppedaten.

'Da jeg bliver inviteret på gruppedate sammen med Michaela, tager jeg faktisk først med, men er nødt til at sige nej undervejs, inden daten går i gang, da jeg fornemmer, hvor falsk hele daten bliver. Min reaktion er voldsom, og jeg begynder at græde, fordi jeg bliver så frustreret.', skriver hun og fortsætter:

'Jeg kunne mærke i hele min krop, at det var over min grænse, da det ikke ville skabe et virkelighedstro billede af, hvordan tingene var inde i huset.'

Linea forklarer videre, at hun selvfølgelig respekterer, at der er forskellige måder at gå til programmet på. Alligevel undrer hun sig over Michaelas opførsel over for de andre kvinder.

'Det er vigtigt for mig, at man kan være den samme person på alle tidspunkter - både inde i huset, men også når kameraet kører, eller når Casper er til stede - og her oplevede jeg, at Michaelas personlighed ændrede sig markant, og det havde jeg svært ved at forholde mig til', skriver hun.

'Det passer ikke'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Michaela til Lineas valg, men det har ikke været muligt.

I programmet konfronteres hun dog af de andre deltagere, og her tager hun afstand fra påstanden om, at hun ændrer sig, når hun er sammen med Casper.

De andre kvinder fortæller i afsnittet Michaela, at de føler, hun ændrer sig, når hun er sammen med Casper i forhold til den person, de oplever, når de er alene med hende. Foto: Lotta Lemche/TV 2

- Det kommer bag på mig, at Linea kan være så ked af det over, at hun ikke kender mig. Det passer ikke. Jeg er ikke to forskellige personer. Jeg er, hvem jeg er, og jeg har bare haft behov for at trække mig tilbage fra det sociale i huset, det kan jeg stå inde for, men jeg kan ikke stå inde for, at de siger, at jeg er to forskellige personer, siger Michaela i programmet.

'Bachelor' kan ses på TV 2 Play, hvor der hver tirsdag, onsdag og torsdag kommer nye afsnit.

Alting er altid lidt større og vildere i USA, og det gælder også skandalerne i den amerikanske udgave af tv-programmet 'The Bachelor', som både tæller utroskab, polititilhold og trekantdramaer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------