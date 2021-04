Drama i 'Lego Masters': Læge tilkaldt under optagelser

I tredje afsnit af fredagssatsningen på TV 2 'Lego Masters' kaster deltagerne sig ud i at bygge forlystelsesparker i Lego.

Det er dog ikke lutter candyfloss for samtlige makkerpar.

På sidste optagedag og med kort tid tilbage af den 14 timer lange udfordring, som deltagerne skal igennem i afsnittet, må Frederik Randbøll Jørgensen, 31, trække sig på grund af sygdom.

- Jeg havde ikke rigtig sovet om natten, og jeg havde det ret weird. Men jeg tog bare hen til studiet, fordi jeg hellere ville lade dem bedømme, hvad der skulle ske, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men det endte med, at jeg blev lagt i en sofa ude bagved, og der blev tilkaldt en læge. Jeg havde en infektion i benet, og jeg havde 40 i feber. Når jeg tænker tilbage, var jeg også ret omtåget, men jeg vidste også, hvor vigtigt det var at være der.

Der er dyb koncentration, når de to venner bygger løs i TV 2-programmet. Foto: Henrik Ohsten / TV 2

Som frit fald

Makkeren Magnus Klint Sørensen, 30, må derfor selv færdiggøre deres fælles fortolkning af opgaven - forlystelsesparken Morgenmadsland - og det var noget af en omgang, fortæller han.

- Den sidste dag er der mange ting, man skal nå, fordi man ved, at man kun har et vist antal minutter tilbage, så det er tit de allervigtigste timer.

- Det var ret intenst. Jeg var slet ikke forberedt på det. Det var som at få hevet gulvtæppet væk under sig og så være i frit fald i halvanden time. Jeg var nødt til at fokusere 100 procent på de få ting, jeg vidste, jeg kunne nå med mine to hænder, siger Magnus.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Mød dommer i den danske version af Lego Masters, Søren Dyrhøj.

De to venner havde ellers gjort sig enormt mange overvejelser om den forlystelsespark, de ville præsentere for dommeren i programmet, Søren Dyrhøj.

Blandt andet havde de fundet på taglinen 'Morgenmadsland - Stedet for ægte morgenmadsfans', som faldt i god jord hos alle på produktionen.

- Det var som om, at alle bare forstod det. Alle fik lyst til cornflakes med mælk. Den der friske fornemmelse af mælk på cornflakes og duften af kaffe. Men der var også noget uforløst potentiale og en masse ideer, der aldrig blev til noget, fortæller Magnus om deres byg.

Hvordan det går Magnus og Frederik, kan du følge i 'Lego Masters' på TV 2 fredag klokken 20 og på TV 2 Play.

Selvom det ser ud som om, at deltagerne optager i 14 timer i streg, er det langt fra tilfældet. Læs mere om, hvad der sker bag kameraerne på 'Lego Masters' her.