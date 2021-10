Drama i paradiset: - Luk røven

Det går ikke stille for sig, da den nye pige tjekker ind på 'Paradise Hotel'

Den nye gæst på hotellet, 25-årige Sofia, har bestemt ikke holdt lav profil siden sin ankomst.

I onsdagens afsnit af 'Paradise Hotel' ender hun i en noget ophedet diskussion med en af de andre gæster.

- Jeg har ikke bedt om din mening, så jeg må gerne bede dig om at lukke røven, lyder det fra deltageren Sille, der ikke er tilfreds med, at den nye gæst blander sig.

Deltageren Sille fortæller Camilla og Lasse, at de skylder hende en tjeneste efter den forudgående parceremoni.

Men det er hotellets nye gæst knap så enig i. Hun mener, at Sille kun var ude på at stille sig selv i godt lys.

25-årige Sofia er i denne uge tjekket ind på 'Paradise Hotel'. Foto: Henning Hjorth

Holder ikke kæft

Til Ekstra Bladet fortæller Sofia, at hun følte sig nødsaget til at tage Camilla i forsvar.

- Alle vidste udmærket godt, hvad der foregik, men ingen turde sige noget. Så jeg følte, at jeg blev nødt til åbne munden og sige fra overfor Sille.

Og det var ifølge flere af de andre gæster på hotellet modigt gjort af Sofia, der på det tidspunkt ikke havde været på hotellet i meget mere end én dag. Men det er der ifølge Sofia ikke noget prisværdigt over.

- Jeg skal ikke prøve at være noget, jeg ikke er. Og jeg er ikke typen, der holder min kæft, hvis jeg ser nogen blive behandlet uretfærdigt. Så må folk tænke, hvad de vil, lyder det fra Sofia, der til daglig arbejder som personlig træner.

Du kan følge Sofia og de andre deltagere i 'Paradise Hotel' tirsdag til torsdag på Viaplay og Viafree.

