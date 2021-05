Drama i realityprogram: - Det var to fluer med et smæk

I går havde det nye dating-program 'Prince Charming' premiere, og allerede i første afsnit var der drama blandt de 12 bejlere, der skal kæmpe om prinsen i programmet, Jonas Løvik.

Det viser sig nemlig, at flere af deltagerne kender hinanden i forvejen.

25-årige Mads Pahl holder sig derfor ikke tilbage, da han opdager, at der er en bekendt blandt de andre bejlere.

- Jeg blev overrasket over at se Amir. Jeg kender ham jo lidt i forvejen, og så var muligheden her pludselig, og der var ingen grund til at spilde den, fortæller han til Ekstra Bladet forud for premieren af programmet.

Da de tolv bejlere går hver til sit, efter deres første møde med Prince Charming, ser Mads sit snit til at trække Amir til side, og de to ender med at smugkysse på det ene værelse.

25-årige Mads spilder ikke tiden på Herregården. Foto: Krestine Havemann/Discovery Networks Danmark

To fluer med et smæk

Men aftenen slutter ikke der for Aalborggenseren, der samme aften smutter ind på et andet værelse, for at hygge sig med Christian.

- At jeg så lige gik ind til Christian og puttede bagefter, det var jo bare to fluer med et smæk, siger Mads, der ikke lægger skjul på, at Prins Charming ikke var noget for ham.

Derfor tøvede han heller ikke med at prøve chancer hos de andre bejlere. Det falder dog ikke i god jord hos Amir, der i programmet understreger, hvor træt han er af 'fuckboys'.

- Da Mads bagefter hygger sig med Christian, der bakker jeg ud. Det gider jeg ikke, fortæller Amir til Ekstra Bladet.

Mads får en advarsel for hans opførsel, og begge bajlere får et slips og en ny chance til programmets første slipsceremoni.

