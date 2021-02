Drama: - Jeg kommer til at hade dig resten af livet

Parret i det nyeste afsnit af 'Luksusfælden' står over for en svær beslutning, da de bliver bedt om at sælge begge deres huse

I tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' står parret Jesper og Camilla over for et svært ultimatum stillet af eksperterne Kenneth Hansen og Jan Swyrtz.



Parret ejer hvert deres hus og har stor gæld, som de ikke er i stand til at betale i dem begge. De har i længere tid lejet Jespers hus ud, men i aftenens afsnit står det klart, at de bliver nødt til at sælge det for igen at få styr på økonomien.

Eksperterne kommer dog også med et uventet krav til parret - Camillas hus, som parret bor i med deres to børn, skal også sælges.

Hvis de ikke sælger huset, kan eksperterne ikke hjælpe dem.





Jesper ejer også selv et hus. Det har været tæt på tvangsauktion tre gange. Foto: NENT Group DANMARK

Et krav, der ikke falder i god jord hos Camilla.

- I kan tage alt andet fra mig, men mit hus tager I ikke, siger Camilla bestemt til eksperterne, der ikke er til at rokke med.

- Jeg kan godt forstå, at det er svært, men I står også i en virkelig, virkelig vanskelig situation, siger Kenneth Hansen til parret og uddyber, at deres gæld er så alvorlig, at de kan risikere, at huset ender på tvangsaktion.

Camilla har meget svært ved at håndtere situationen.

- Hvis jeg skal af med det her hus, kommer jeg til at hade dig resten af livet, siger en grådkvalt Camilla til kæresten, Jesper.

Eksperterne minder Camilla om, at det kunne være et stort skridt i retning af en meget mere stabil økonomisk situation, og at et salg i sidste ende kan hjælpe hele familien.

- Ryger mit hus, er der ikke nogen familie, siger Camilla, der stadig har svært ved at acceptere situationen.

Se, om Camilla vælger at sælge huset, og om hun nogensinde tilgiver i Jesper i 'Luksusfælden' tirsdag klokken 20 på TV3 og Viaplay.